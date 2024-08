Spis treści

Emanet. Seher spotka się z Canan. Yaman o wszystkim się dowie!

Jak już informowaliśmy, matka Ziyi i Yamana nie podda się tak łatwo i za wszelką cenę będzie chciała dobrać się do fortuny syna. Podstępna Canan będzie chciała wykorzystać w tym celu Seher i zaprosi ją na spotkanie. Żona Yamana zgodzi się zobaczyć z kobietą, ale ukryje ten fakt przed mężem! To może oznaczać kolejną małżeńską kłótnię!

W 337. odcinku "Emanet" dojdzie do tajemnego spotkania Seher i Canan. To jednak nie przebiegnie tak, jak zaplanowała sobie matka Yamana. Seher jasno pokaże jej, że nie jest tu mile widziana.

Tak się cieszę, że przyszłaś. Chciałabym ci powiedzieć... - zacznie Canan.

Nawet nie próbuj nic mówić. Nie masz prawa o tym rozmawiać. Przyszłam tylko ci powiedzieć, żebyś trzymała się z dala od mojej rodziny. Chcesz pokazać się jako zraniona matka? Mam siostrzeńca, dla którego jestem teraz matką. Kiedy tylko coś sobie zrobi, mnie też to boli. Martwię się, co się z nim dzieje, kiedy nie ma mnie w pobliżu. Tymczasem ty zostawiłaś małych chłopców z chorym ojcem... Czy kiedykolwiek miałaś wyrzuty sumienia? Przez lata nie miałaś pojęcia, co się u nich dzieje - przerwie jej Seher.

Chociaż Canan będzie próbowała dojść do głosu, Seher nie będzie chciała jej dalej słuchać.

Czytaj także: To w niej zakocha się Ziya! Nowa miłość w Emanet

Czy Yaman nie dowie się, o tym co się stało? Wręcz przeciwnie! Jego ludzie śledzą Canan i szybko doniosą mu, z kim spotkała się jego matka. Jak zareaguje?

Początkowo Kirimli będzie wściekły i poczuje się zdradzony przez ukochaną. Ta jednak wszystko mu wyjaśni.

- Ja też jestem Kirimli! Ona przyszła do naszej rodziny ze złymi intencjami. Mój stosunek do niej jest taki sam jak twój! Napisała do mnie przez media społecznościowe. Najpierw ją zignorowałam, ale postanowiłam się z nią spotkać. Powiedziałam jej, żeby trzymała się z daleka od mojej rodziny. Nikt nie może zakłócić naszego spokoju - wyzna mężowi.

Yaman będzie dumny z postawy żony i wdzięczny jej za to, co zrobiła.

"Dziedzictwo", odcinek 337. Przeczytaj pełne streszczenie odcinka

Semra martwi się o swoją córkę, a Ali brakuje odwagi, by wyznać jej, że Duygu nie żyje. Zbywa ją i kontynuuje poszukiwania Cafera. Kiedy w końcu udaje mu się pojmać złoczyńcę, okazuje się, że Duygu nie umarła, ale jej życie jest zagrożone. Ali staje przed trudnym wyborem: ratować Duygu czy zatrzymać Cafera. Komisarz ratuje Duygu w ostatniej chwili. Ziya ma ogromny żal do Yamana, że nie chce on wybaczyć matce. Wierzy bowiem, że jej powrót wszystko by naprawił. Seher zgadza się na spotkanie z Canan, ale ku jej zaskoczeniu, nie chce wysłuchać historii kobiety. Każe jej zniknąć raz na zawsze. Canan jest wściekła i zauważa ludzi śledzących ją na polecenie Yamana. Ten zaś dowiaduje się od Nedima o ich spotkaniu. Początkowo jest zły, ale gdy dowiaduje się, jak ono przebiegło, jest dumny i wdzięczny żonie. Ali opiekuje się Duygu w szpitalu.

Kiedy oglądać 337. odcinek serialu "Emanet" w tv?

Widzowie zobaczą 337. odcinek tureckiego hitu "Dziedzictwo" w czwartek, 5. września 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w piątek, 6. września 2024 roku o godzinie 5:15, na tym samym kanale.

W galerii publikujemy zdjęcia z 337. odcinka "Emanet".

O czym jest serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet")?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Czytaj także: Tak niegdyś wyglądał Halil İbrahim Ceyhan. Mamy stare zdjęcia Yamana z Emanet!