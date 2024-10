Miłość i nadzieja. Taką zemstę Handan wymyśli dla Elif. Kuzey ruszy na ratunek! Streszczenie odcinka 60 Ask ve umut (24.10.2024)

Emanet. Yaman zawalczy o przebaczenie Seher

Yaman musi się bardzo postarać, by żona na nowo mu zaufała. Zazdrosny o Seher posunął się do wielu oskarżeń, a nawet uderzył Fikreta! Teraz spróbuje zrobić wszystko, żeby ukochana mu wybaczyła. W jaki sposób zawalczy o jej serce?

Kirimli pojedzie pod dom Fikreta, gdzie Seher pojechała razem z Yusufem. Na miejscu spotka się z przyjacielem swojej żony i... go przeprosi! Choć nie zrobi tego wprost, Fikret odczuje, co chciał mu przekazać. Od razu zadzwoni do Seher i opowie jej o tej sytuacji.

Jak to? On nie potrafi przepraszać

- zapyta zszokowana kobieta.

Może nie powiedział tego wprost, ale zrozumiałem, co miał na myśli. Nie wyobrażasz sobie, co może zrobić zakochany mężczyzna

- usłyszy w odpowiedzi.

Tymczasem Yaman nie ruszy się spod domu Fikreta. Kiedy zobaczy, że Seher widzi go przez okno, wyśle jej wiadomość: Możemy porozmawiać? Zraniona żona się jednak na to nie zgodzi.

Mimo tego, Yaman spędzi całą noc pod domem Fikreta. Jego kolejny SMS do żony będzie przepełniony żalem za to, co się stało.

Cokolwiek powiesz i zrobisz, masz rację. Popełniłem błąd i bardzo tego żałuję. Jestem gotów znieść twój ból, tylko daj mi nadzieję, której będę mógł się chwycić. Nie odchodź ode mnie, proszę, nie rób tego

Seher jednak nie potrafi mu tak łatwo wybaczyć.

Kiedy nad ranem do domu wróci Fikret, biznesmen usłyszy jego telefoniczną rozmowę o świetnym lekarzu, który mógłby pomóc Melek. Yaman zaoferuje swoją pomoc. Postanowi wykorzystać swoje możliwości, by leczenie dziewczynki ruszyło do przodu.

Ali i Duygu uratują Semrę z rąk bandytów!

Porywacze dotrą do Semry, która znalazła schronienie u życzliwego małżeństwa. Kobieta nagle odzyska pamięć i spróbuje im się wymknąć. Szarpanina zwróci uwagę jej wybawców, którzy zawiadomią policję.

Ali i Duygu będą kontynuowali poszukiwania. Funkcjonariuszka powoli zacznie w rozpacz, ale wreszcie otrzyma informację, gdzie ostatnio widziano Semrę. Okaże się, że niedaleko tego miejsca jeden z mężczyzn kiedyś popełnił morderstwo. Duygu i Ali rozpoczną walkę z czasem. W ostatniej chwili uda im się wyrwać Semrę z rąk bandytów. Ocalona jednak nie okaże żadnych uczuć córce. Duygu będzie przekonana, ze to z powodu szoku.

O czym jest Dziedzictwo (Emanet)?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.