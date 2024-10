Gra z Cieniem, odcinek 5: Helena ucieknie z więzienia! To jej rodzice wydali Niemcom rodzinę Niny? - ZDJĘCIA

Emanet. Przełom w poszukiwaniach Yasemin? Semra otrzyma list

Czy Semra wreszcie odnajdzie zaginioną Yasemin? Gdy kobieta w towarzystwie Sultan zwróci z zakupów, odnajdzie na wycieraczce liścik, który da jej nadzieję. Przeczyta na kartce, że ktoś ma informację na temat jej córki. Semra nie będzie posiadała się ze szczęścia! Nie zareaguje, kiedy Sultan wyda się podejrzany fakt, że nadawca zaznaczył, by nikomu nie o tym nie mówiła. Kiedy ciotka będzie chciała zadzwonić do Alego i Duygu, Semra jej zabroni.

Nie dzwoń. Zabronił mi o tym mówić. Co jeśli coś zrobią mojej córce? Od siedmiu lat czekam na tę wiadomość. Nie odbieraj mi tej nadziei. Będzie tak, jak ten ktoś napisał. Napisał, żebym przyszła sama, więc to zrobię!

Dobrze, ale ja pójdę z tobą. Nie puszczę cię samej

Podczas spotkania z nadawcą listu Semra dowie się, że Yasemin rzekomo wpadła w ręce handlarzy organami. Aby ją uratować, trzeba przekupić jej obecnego strażnika.

Ile potrzeba? Dam ci tyle, ile poprosisz, tylko uratuj moje dziecko

- wykrzyczy Semra.

Tylko Sultan będzie miała wątpliwości co do człowieka, z którym się spotkały.

Yaman nie może znieść obecności Fikreta. Dojdzie do rękoczynu!

W rezydencji Kirimli sytuacja jest wyjątkowo napięta. Dzięki dowodom podrzuconym przez Canan, Yaman wierzy, że jego żona ma romans z Fikretem.

Pomimo wszystko, prosi Nedima, aby znalazł najlepszą klinikę dla małej Melek.

Kiedy Kirimli wróci do rezydencji, Seher będzie chciała z nim porozmawiać. Ten jednak mocno złapie ją za nadgarstek, co nie ujdzie uwadze Fikreta. Przyjaciel stanie w obronie kobiety i zostanie uderzony przez Yamana! Pomiędzy mężczyznami doszłoby do bójki, ale Seher ich rozdzieli.

Jesteś chory. Nie myśl, że wszyscy będą ci posłuszni. Nie myśl, że się ciebie przestraszę i ucieknę

- powie Fikret i postanowi wraz z córką opuścić rezydencję.

O czym jest Dziedzictwo (Emanet)?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

