Emanet. Taką karę Yaman wymierzy Canan, kiedy dowie się całej prawdy!

Emanet. Yaman pozna intrygi Canan! Co jej zrobi?

Canan, która będzie przekonana, że zabierając Seher telefon, zniszczyła wszystkie dowody, które mogłyby ja obciążyć, mocno się zdziwi! Kiedy jej synowa wyjmie z medalika kartę pamięci i uruchomi ją w telefonie Cengera, Yaman pozna całą prawdę! Kirimli usłyszy na nagraniu, że Seher odeszła, bo była przez nią szantażowana. Zrobiła to z miłości, żeby ratować mu życie! Żona wyjawi mu też, że to Canan podała mu lek, który zniszczył mu wątrobę, a warunkiem przeszczepu było odejście kobiety z rezydencji.

Co zrobi Yaman, kiedy pozna tę okrutną prawdę? Biznesmen podejdzie do matki i wyceluje broń prosto w jej głowę. Teraz to ona będzie musiała błagać o litość! Padnie przed nim na kolana i zacznie prosić, żeby oszczędził jej życie!

Pomyśl o swoim bracie! Co będzie, kiedy dowie się, że zabiłeś waszą matkę? Błagam, nie rób tego

- powie, bojąc się o własne życie.

Yaman jednak nie opuści broni. Przepełniony nienawiścią powie Canan, że nie ma prawa nazywać się jego matką. Żadna matka nie zrobiłaby tego swojemu dziecku!

Kirimli jednak nie zdecyduje się na strzał.

Chciałbym pociągnąć za spust, żeby pozbyć się ciebie raz na zawsze! Ale nie zrobię tego, bo wtedy twoja trucizna zatrułaby mnie, pozostawiając poczucie winy

- powie.

Kiedy 436 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 436 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek, 19 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 20 grudnia o godzinie 5:10 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.