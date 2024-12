Emanet. Ostateczna klęska Canan. Tak wyroluje ją kochanek!

Spis treści

Emanet. Klęska Canan! Tak potraktuje ją kochanek!

Czy Canan, która nadal przebywa w szpitalu po ataku Ziyi, rozpocznie nowe, szczęśliwe życie u boku Kerema? Nie! Okaże się, że jej kochanek wykiwa ją bez mrugnięcia okiem! Żmija dostanie to, na co sobie zasłużyła!

Kerem odwiedzi ją w szpitalu i zacznie ją wypytywać o to, gdzie schowała pieniądze od Yamana. Canan poinformuje go, że przez ostatnie wydarzenia nie zdążyła ich wpłacić do banku. Kochanek przekona ją, że będzie lepiej, kiedy on przyniesie je do szpitala. Młodszy mężczyzna zamydli jej oczy wizją wspólnych luksusowych wakacji.

Będzie tam jacuzzi, widoki i wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Zasługujesz na to, moja królowo

- powie do zakochanej Canan.

Kiedy ta da mu adres mieszkania i klucze, czar pryśnie! Matka Yamana zacznie się niepokoić, kiedy Kerem długo nie będzie wracał. Telefon do kochanka zmieni wszystko!

Nigdy nie przyjadę. Nie myślałaś chyba, że spędzę życie z kimś takim jak ty!

- usłyszy w słuchawce.

W wyniku tych wydarzeń Canan dozna rozległego paraliżu twarzy!

Kiedy 442 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 442 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę, 28 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 29 grudnia o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.