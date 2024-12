Emanet. Ziya ugodzi Canan ostrym narzędziem. To zemsta za Yamana!

Spis treści

Emanet. Ziya zaatakuje Canan!

Odkąd tylko Canan stanęła po latach w drzwiach rezydencji, Ziya o nią walczył. Chociaż Yaman próbował mu przypomnieć, jak złą jest kobietą, jego brat ciągle wierzył w przemianę matki. Wykorzystując jego słabość, Canan mogła nim manipulować.

Kiiedy Yaman dał Canan pieniądze za zniknięcie z życia ich rodziny, Ziyi powiedziano, że ta wyjechała na leczenie za granicę. Zarówno Yaman jak i Seher nie chcieli obarczać go okropnymi wydarzeniami z ostatnich tygodni. Uznali, że będzie lepiej dla Ziyi, kiedy nie dowie się prawdy o Canan.

Chociaż ta dostała to, po co zjawiła się w życiu synów, nie może podarować Yamanowi tego, jak ją potraktował. Chcąc się zemścić, zadzwoni do Ziyi i umówi się z nim na spotkanie.

Początkowo ich rozmowa będzie przebiegała w przyjaznej atmosferze, ale po chwili Ziya zaatakuje matkę sekatorem!

Jesteś potworem, który igrał z życiem Yamana! Próbowałaś go zabić! Nie pozwolę ci się więcej do niego zbliżyć

- powie Ziya, który dowiedział się tym, co zrobiła Canan, podsłuchując wcześniej rozmowę pracowników rezydencji.

Z wbitym ostrym narzędziem Canan upadnie na ziemię. W tym czasie pojawią się Seher i Yaman, którzy zorientowali się, że Ziya wyszedł z rezydencji i zaczęli go szukać. Na widok rannej Canan Yaman natychmiast zareaguje. Weźmie od brata zakrwawiony sekator, da go Seher i powie, by nakazała Cengerowi go zniszczyć.

Próbowała cię zabić, dlatego ja zabiłem ją. To koniec, bracie, nie może cię już skrzywdzić

- powie zdenerwowany Ziya.

Zobacz w galerii zdjęcia z tych dramatycznych wydarzeń w Emanet. Czy zraniona przez Ziyę Canan przeżyje?

Kiedy 439 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 417 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę 22 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 23 grudnia o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.