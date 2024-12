Emanet. Yaman pozbędzie się matki. Da jej to, czego chciała!

Spis treści

Yaman wie już, jak podłą i bezwzględną osobą jest jego matka. Chociaż nie ufał jej od samego początku, to, co zrobiła jemu i jego rodzinie sprawiło, że nienawidzi ją jeszcze bardziej. Kiedy dowie się, że to Canan stoi za jego chorobą i odejściem Seher, zamknie matkę w piwnicy. To jednak nie koniec! Co zrobi, by pozbyć się jej raz na zawsze?

Emanet. Tak Yaman pozbędzie się Canan

Przetrzymywana przez syna Canan będzie już pewna, że nadchodzi jej koniec. Pomimo tego, namawia Zuhal, by pomogła jej uwolnić się z piwnicy. Szantażuje kobietę, że jeśli ta jej nie pomoże, ona wyda ją Yamanowi.

Kiedy Zuchal będzie już blisko uwolnienia Canan, wydarzy się coś nieoczkiwanego. U matki pojawi się Yaman i złoży jej propozycję. Wie, że tylko tak może sprawić, żeby na dobre zniknęła z życia jego rodziny.

Gdybym tylko mógł, wymazałbym dzień, w którym zostałaś moją matką. Powiedz, jaka jest twoja cena?

- zapyta, rzucając w Canan banknotami.

Weź to i wynoś się z naszego życia! Zapomnisz o nas tak, jak my zapomnimy o tobie!

- wykrzyczy matce prosto w twarz.

Pomimo tego, że Canan właśnie dostała to, o czym zawsze marzyła, będzie czuła się upokorzona przez syna.

Pozostaje jeszcze kwestia Ziyi, który nie ma pojęcia, co się wydarzyło. Zobacz w galerii zdjęć, jak Seher odwiedzie od rozmowy z matką.

Kiedy 437 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 437 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 20 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 21 grudnia o godzinie 5:30 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.