Zapukaj do moich drzwi

Spis treści

Emanet. Seher będzie miała poważny wypadek!

Co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" jeszcze w styczniu? Scenarzyści serialu zadbali, by o nudzie nie było mowy. Chociaż Seher i Yaman pozbyli się ze swojego życia dwóch żmij: Canan i Zuhal, nie nacieszą się długo swoim szczęściem! W "Emanet" dojdzie do poważnego w skutkach wypadku! Tuż po nim Yaman znów będzie drżał o życie ukochanej!

Kirimli zaplanuje dla żony wspólny rejs. Ich najbliżsi będą chcieli, by małżonkowie spędzili czas razem i zaoferują pomoc w opiece nad Yusufem. Dzięki temu zakochani będą mogli wybrać się na romantyczną wycieczkę. Nikt się jednak nie spodziewa, że zakończy się ona tragedią!

Seher i Yaman spędzą romantyczne chwile, snując plany na przyszłość. Kiedy jednak zejdą pod pokład jachtu, dojdzie do wypadku!

Seher upadnie, uderzając się w głowę o szafki. Gdy Yaman znajdzie ją nieprzytomną, natychmiast wezwie pomoc. Mężczyzna będzie przerażony!

Kochanie, wszystko będzie dobrze. O nic się nie martw. Pomogą ci!

- powie Yaman, niosąc na rękach nieprzytomną żonę.

Niestety, skutki tego zdarzenia będą poważne! Zobacz w GALERII ZDJĘĆ, jaką diagnozę postawią lekarze. Nie tego spodziewali się widzowie!

Kiedy 452 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 449 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek, 9 stycznia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.