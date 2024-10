Emanet. Miał być rodzinny rejs, a będzie katastrofa! Zemdleje na oczach rodziny

Miłość i nadzieja. Śmierć Handan w serialu?! Tragiczny finał rozstania z Kuzeyem! Streszczenie odcinka 69 Ask ve umut (8.11.2024)

Spis treści

Emanet. Yaman znów trafi do szpitala

Seher nadal nie wie, że jej mąż stracił przytomność. Zgodnie z jego prośbą, Cenger także nie powiedział o tym kobiecie. Ta, myśląc, że stan jej męża jest coraz lepszy, zacznie planować rodzinną wycieczkę jachtem. Chociaż Yaman czuje się bardzo źle, przypadkowo usłyszy, jak Seher chwali podczas rozmowy telefonicznej jego siłę. To utwierdzi go w przekonaniu, by nie zdradzać swojej słabości.

Tuż przed wspólnym wyjazdem Yaman ponownie straci przytomność. Zamiast na rejsie, wyląduje w szpitalu!

Polecamy: Seher i Yaman wezmą drugi ślub! Zobacz ZDJĘCIA z pięknej uroczystości w Emanet

Duygu napisze wniosek o przeniesienie

Ali i Duygu nadal znajdują się w skomplikowanej sytuacji. Komisarz zwierzy się Czarnej, że dziewczyna się od niego odsunęła.

Wyznałem jej wszystko, co do niej czuję, ale… nic nie powiedziała. Co gorsza, zamknęła się w sobie. Oddaliła się, uciekła ode mnie. Może popełniłem błąd, mówiąc jej o tym, może nie była gotowa

- wyzna.

Czytaj także: Pierwsza narzeczona zginęła, a druga zrobi mu TO!

Duygu, czując się nieswojo w obecności Alego, decyduje się na złożenie podania o przeniesienie do Ankary.

Zuhal czuje się bezsilna wobec działań Canan

Zuhal bije się z myślami, czy powinna powiedzieć Yamanowi, że jego własna matka go truje. Boi się, że może go stracić, ale z drugiej strony liczy, że w ten sposób Seher zniknie z jego życia.

Kiedy rywalka pojawi się w jej pokoju, Zuhal z trudem zniesie, z jaką troską będzie mówiła o jej powrocie do zdrowia.

Nie masz pojęcia, jak poważne kłopoty ma Yaman. Matka go zabija, a ty nic o tym nie wiesz. Jedyny pożytek z Canan jest taki, że się ciebie pozbędzie. Yaman zobaczy, co dla niego zrobiłam

- powie do siebie, kiedy ta już wyjdzie.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.