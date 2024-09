Miłość i nadzieja. Elif jest szantażowana! Oto, co zrobi prawnik. Streszczenie odcinka 41 Ask ve umut (27.09.2024)

Emanet. Yaman odszuka świadków sprzed lat. Czego dowie się o Canan?

Podczas sromotnej awantury przy śniadaniu Canan zasugerowała Yamanowi, że przeszłość nie była wcale taka, jak ją zapamiętał. Czy to oznacza, że jego matka była dobrą osobą? Dlaczego więc zostawiła ich przed laty? Biznemen za wszelką cenę będzie chciał dowiedzieć się prawdy. W tym celu dotrze do świadków wydarzeń sprzed lat.

Kirimli dotrze do dawnej sąsiadki jego matki, by dowiedzieć się od niej, co działo się z kobietą, gdy ich opuściła. Nie będzie mógł uwierzyć w to, co od niej usłyszy!

Mieszkał tu mężczyzna o imieniu Faik z żoną. Jeśli dobrze pamiętam, byli tu jakieś 4-5 lat. On nie chciał jej wypuścić z domu. Zamykał drzwi rano i nie pozwalał wychodzić. Kobieta płakała do rana do wieczora. Chyba robił jej krzywdę

- powie Yamanowi staruszka.

Następnie biznesmen pojedzie do mężczyzny, który podaje się za kuzyna Faika, czyli człowieka, z którym Canan przed laty uciekła. Mężczyzna potwierdzi, że kobieta porzuciła dzieci, aby je chronić przed szantażującym ją Faikiem, który przez lata się nad nią znęcał.

Kirimlli nie wie jednak, że zarówno sąsiadka jak i mężczyzna, którego odwiedził, zostali przekupieni przez Canan!

Jego twarz dosłownie pociemniała. Spuścił głowę i już o nic nie pytał

- zrelacjonuje sąsiadka z rozmowie telefonicznej z Canan.

Yaman będzie miał mętlik w głowie. Z relacji świadków wyniknie, że jego matka w przeszłości próbowała chronić synów.

Duygu zżyje się z małą Bahar

Duygu chce pomóc w odnalezieniu rodziny Bahar, a jednocześnie coraz bardziej się z nią zżywa. Opieka nad dziewczyną zbliży do siebie Alego i Duygu. Tymczasem Semra podaruje dziewczynce jedną z lalek Yasemin.

O czym jest Dziedzictwo (Emanet)?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.