Nowa czołówka Barw szczęścia od 3039 odcinka! Dodali wielu nowych bohaterów i usunęli najbardziej irytującą postać - ZDJĘCIA

Nowa czołówka "Barw szczęścia", tak samo jak ta z "M jak miłość" była kręcona w połowie czerwca, o czym informowaliśmy jako pierwsi. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do kultowego serialu TVP2 zadebiutuje dopiero w piątek 27.09.2024 roku, a nie jak tamta od razu po wakacjach. I to nie przypadkowo, gdyż nowa czołówka "Barw szczęścia" będzie trzymać się swoich norm czasu i zmieni się dokładnie po roku, gdyż wcześniejsza odświeżona miała miejsce właśnie 27.09.2023 roku, który akurat wypadł w środę. Ale to już będzie przeszłość, a widzowie będą mogli zobaczyć nowe rozdanie, w którym nie będzie się bez niespodzianek! Największą będzie z pewnością usunięcie jednej z najbardziej irytujących postaci, a także dodanie nowych bohaterów, którzy wysuną się na pierwszy plan!

Kto pojawi się w odświeżonej czołówce "Barw szczęścia" od 3039 odcinka?

Odświeżoną czołówkę "Barw szczęścia" tak jak do tej pory będą otwierać Sadowscy, ale już nie wspólnie! A to dlatego, że Kasia (Katarzyna Glinka) nie będzie już w objęciach Łukasza (Michał Rolnicki), a swojego nowego partnera Mariusza (Rafał Cieszyński), który w ten sposób dołączy do czołówki. A Sadowski będzie się temu jedynie przyglądał. Następnie pojawią się Pyrkowie - Agata (Natalia Zambrzycka) z Hubertem (Marek Molak), a tuż po nich kolejni nowi bohaterowie, powiązani z ich wątkiem Sokalscy - Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) z synem Emilem (Artem Malaszczuk).

Kolejno tak jak do tej w nowej czołówce "Barw szczęścia" pory pojawią się Wójcikowie - Damian (Michał Lesień-Głowacki) z dziećmi - Luizą (Julia Zielińska) i Mirkiem (Oliwier Kozłowski), kelnerki z "Feel Good" ze swoimi partnerami - Dominika (Karolina Chapko) z Sebastianem (Marek Krupski), a także Renata (Anna Mrozowska) z Marcinem (Oskar Stoczyński). A tuż po nich Marczakowie - Małgorzata (Adrianna Biedrzyńśka) z Jerzym (Bronisław Wrocławski) i ich córki ze swoimi ukochanymi - Malwina (Joanna Gleń) z Hermanem (Maciej Raniszewski) oraz Natalia (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński).

Następnie przyjdzie pora na Stańskich i tutaj nastąpią kolejne zmiany w odświeżonej czołówce "Barw szczęścia"! A to dlatego, że u boku Bruna (Lesław Żurek) nie będzie już Bożeny (Marieta Żukowska), która tym samym wyleci z czołówki. Jej miejsce zajmie wcześniej przyglądająca się ich szczęściu Karolina (Marta Dąbrowska), którą na tym stanowisku teraz zastąpi Amelia (Stanisława Celińska) i w ten sposób wróci do nowej czołówki "Barw szczęścia"! Tym bardziej, że zamykać ją będą tak jak wcześniej Grzelakowie - Aldona (Elżbieta Romanowska) z Borysem (Jakub Wieczorek) i Aleksem (Hubert Wiatrowski), jak również Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) ze swoimi byłymi facetami - Kajtkiem (Jakub Dmochowski), Patrykiem (Konrad Skolimowski) i Justinem (Jasper Sołtysiewicz), jak i obecnym Tomaszem (Jakub Sokołowski).

Kogo zabraknie w odświeżonej czołówce "Barw szczęścia" od 3039 odcinka?

W odświeżonej czołówce "Barw szczęścia" ponownie nie znajdzie się miejsce dla syna Sadowskich, Ksawerego (Bartosz Gruchot), jak i córki Pyrków, Marysi (Nina Szumowska). I to może dziwić tym bardziej, że przecież Asia pojawi się ze swoim synem, a młodzi bohaterowie, którzy grają od niego zdecydowanie dłużej już nie znajdą się w czołówce. Do wielkich nieobecnych można dołączyć także żonę Damiana, Beatę (Anita Jancia-Prokopowicz) i jej syna Grzesia (Noah Culbreth), jak i jego matkę Bogusię (Halina Bednarz). W czołówce "Barw szczęścia" nie znalazło się także miejsce dla Soni (Weronika Nockowska) i Mateuszka (Filip Kawalerowicz), ostatnio mocno obecnych w życiu Bloch-Kowalskich, jak i matki Sebastiana, Elizy (Danuta Kowalska).

Co ciekawe w nowej czołówce "Barw szczęścia" nie ma także dzieci Malwiny - Emilki (Jessica Frankiewicz), Kacpra (Jakub Szlachetka) i malutkiej Rozalki (Nina Małkiewicz), jak i córki Natalii, Lei (Lena Sobota), jak i matki Cezarego, Józefiny (Elżbieta Jarosik). Oprócz tego, swojego miejsca wciąż nie doczekała się przyjaciółka Oliwki, Madzia (Natalia Sierzputowska), jak i bliscy Tomasza, syn Wiktor (Grzegorz Kestranek) czy rodzice Wanda (Maja Barełkowska)z Henrykiem (Zbigniew Suszyński).

Poza tym, w odświeżonej czołówce "Barw szczęścia" wciąż nie znalazło się miejsce dla Błażeja (Piotr Ligenza) i Weroniki (Maria Świłpa), których byli obecni na nagraniach do jeszcze wcześniejszej wersji czołówki. Z poszczególnych postaci można wyliczyć także Anię (Hanna Klepacka), Sławkę (Ewelina Serafin) i Celinę (Orina Krajewska), czy rodziny Falkowskich - Reginę (Kamila Kamińska) z Frankiem (Mateusz Banasiuk), Jaworskich - Krzysztofa (Jacek Kałucki) z Krystyną (Hanna Bieluszko) czy Złotych - Marka (Marcin Perchuć) z synem Witkiem (Witold Sosulski) i ukochaną Olgą (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska).