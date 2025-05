Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Emilka sfabrykuje zdjęcie w ostatnim 3202 odcinku. To oszustwo wyjdzie na jaw w nowym sezonie? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Emilce (Jessica Frankiewicz) udało się uzyskać kruchą przewagę nad Aliną (Iga Czechowicz) w serialu „Barwy szczęścia". By ją utrwalić, pochwaliła się wszystkim, że wybiera się w podróż do Laponii. Tyle że z niej nici w sytuacji, kiedy wesele „pani Dżo” (Elżbieta Jarosik) zostało odwołane. W finałowym 3202. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emilka postanowi nie przyznać się do tego, że została w Warszawie. By podtrzymać iluzję, zaryzykuje...