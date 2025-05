Koniec Barw szczęścia. Kłamstwo Emilki w ostatnim 3202 odcinku się na niej zemści! Córka Malwiny nie przewidzi dalszych wydarzeń

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Modrzycki wyzna Weronice tajemnicę swojej rodziny! To dlatego matka nie chce go znać - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Ostatnie kłamstwo Andrzeja przed ślubem! Józefina nie będzie podejrzewała, że nie dotrą do Finlandii - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Emilka poprosiła Andrzeja o pomoc. Zwierzyła mu się, że nie pytając Józefiny o zgodę zaoferowała koleżankom w klasie darmowe lekcje jazdy konnej i teraz nie może się wycofać z obietnicy. Powiedziała mu, że to sprawa życia i śmierci, ponieważ chodzi o jej pozycję towarzyską. Andrzej obieca jej wstawiennictwo u Dżo.

Pomoc Cezarego w 3197 odcinku "Barw szczęścia"

W 3197 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) uprosi zajętą przygotowaniami do ślubu i wesela Józefinę, by ponownie zorganizowała w stadninie darmowe lekcje dla koleżanek Emilki. Matka na to przystanie, unoszona przedślubną euforią jak na skrzydłach.

Kłamstwo Emilki będzie miało krótkie nogi w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia"

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" po tragedii, jaka spotka Józefinę, Emilce nie przejdzie w szkole przez gardło, że nie pojechała z rodziną na bajkowy ślub do krainy św. Mikołaja. Alina ustawiła swoimi przechwałkami poprzeczkę tak wysoko, że córka Malwiny musi ją przeskoczyć, by pozostać w grze. Nie tylko o pozycję towarzyską, jak powie Andrzejowi, ale o przetrwanie w szkolnej dżungli. Ukryje fakt, że zamiast zabawy w śnieżnej Laponii została w Warszawie.

Na koniec sezonu "Barw szczęścia" Małgorzata ostrzeże ją, że to kłamstwo wyjdzie na jaw, ale nic to nie da. Koleżanki będą się domagały pokazania im zdjęć z wyjazdu… Co zrobi Emilka…?

Barwy szczęścia. Malwina odkryje, że ktoś krzywdzi Emilkę. Będzie się bała iść do szkoły