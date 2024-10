Barwy szczęścia znikają z ramówki! Będzie o jeden odcinek mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 3064 odcinka „Barw szczęścia” w piątek 1.11.2024 roku o 20.05 w TVP2?

Widzowie „Barw szczęścia” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w poniedziałek 1.11.2024 roku o 20.05 TVP2 nie pokaże premierowego 3064 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. Tego dnia stacja zdecydowała się na nagłą zmianę w swojej ramówce, w efekcie której kultowy serial musiał z niej wylecieć. I to może dziwić tym bardziej, że przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, które wypadnie w poniedziałek 11.11.2024 roku "Barwy szczęścia" będą jedynym emitowanym serialem, gdyż "M jak miłość" i "Na sygnale", czy konkurencyjne "Na Wspólnej" będą musiały ustąpić miejsca innym produkcjom. Dlaczego zatem 1.11.2024 roku wypadły one z ramówki TVP2?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowego 3064 odcinka „Barw szczęścia”?

TVP2 nie pokaże premierowego 3064 odcinka „Barw szczęścia” w poniedziałek 1.11.2024 roku o 20.05 na swojej antenie z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia stacja postanowiła zmienić swoją ramówkę i zamiast uwielbianego serialu puścić film obyczajowy "Moje córki krowy", który rozpocznie się właśnie w czasie trwania "Barw szczęścia", a więc o godzinie 20.05 i potrwa aż do 21.40, więc o emisji serialu będzie można zapomnieć. Ale spokojnie, gdyż na premierowy 3064 odcinek wcale nie będzie trzeba długo czekać, a ta zmiana w emisji wcale nie potrwa długo, gdyż będzie tylko jednorazowa!

Kiedy będzie można zobaczyć 3064 odcinek „Barw szczęścia” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „Barw szczęścia” mamy dobrą wiadomość, gdyż premierowy 3064 odcinek zobaczą już w poniedziałek 4.11.2024 roku o 20.05 w TVP2. Z pewnością będzie on dostępny nieco wcześniej w serwisie vod.tvp.pl, ale za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TVP2! A zdradzamy, że warto, gdyż w 3064 odcinku „Barw szczęścia” sporo się zadzieje i to szczególnie w wątkach Kasi (Katarzyna Glinka), Łukasza (Michał Rolnicki) i Mariusza (Rafał Cieszyński), jak i Huberta (Marek Molak) z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz). Ale co najważniejsze, przerwa w emisji serialu wcale nie potrwa długo, gdyż już od kolejnego tygodnia wróci on do normalnego nadawania od poniedziałku do piątku o godzinie 20.05 w TVP2! W tym także jako jedyny przy okazji święta 11 listopada!