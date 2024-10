M jak miłość znika z ramówki! Będzie tylko jeden odcinek w tygodniu

Dlaczego nie ma 1827 odcinka „M jak miłość” w poniedziałek 11.11.2024 roku o 20.55 w TVP2?

Widzowie „M jak miłość” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w poniedziałek 11.11.2024 roku o 20.55 TVP2 nie pokaże premierowego 1827 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. I to może dziwić, tym bardziej że nieco wcześniej o godzinie 20.05 stacja pokaże nowy 3069 odcinek „Barw szczęścia”, a „M jak miłość” czy jeszcze późniejsze „Na sygnale” już nie. Tego dnia stacja zdecydowała się na nagłą zmianę w emisji, w efekcie której z ramówki wyleciały aż dwie kultowe produkcje. Ale czym jest ona spowodowana i przede wszystkim jak długo potrwa?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowego 1827 odcinka „M jak miłość”?

TVP2 nie pokaże premierowego 1827 odcinka „M jak miłość” w poniedziałek 11.11.2024 roku o 20.55 na swojej antenie z racji Narodowego Święta Niepodległości! Tego dnia stacja zdecydowała się na zmiany w swojej ramówce i tuż po premierowym 3069 odcinku „Barw szczęścia” zdecydowała się puścić film fabularny „Prawnik z Lincolna”, który rozpocznie się już o godzinie 20.45 i potrwa aż do 23, a więc w czasie emisji nie tylko „Kulis M jak miłość”, jak i samego „M jak miłość”, ale także i „Na sygnale”, które wyjątkowo wylecą z ramówki TVP2. Ale spokojnie, gdyż na premierowe odcinki uwielbianych seriali wcale nie będzie trzeba długo czekać!

Kiedy będzie można zobaczyć 1827 odcinek „M jak miłość” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „M jak miłość” mamy dobrą wiadomość, gdyż już 1827 odcinek „M jak miłość” zobaczą już we wtorek 12.11.2024 roku o 20.55 w TVP2. Z pewnością będzie on dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem w serwisie vod.tvp.pl, ale za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TVP2! A zdradzamy, że warto, gdyż w 1827 odcinku „M jak miłość” emocji nie zabraknie! I to szczególnie w wątkach Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek), Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), jak i Sylwii (Hanna Turnau) i Adama (Jacek Kopczyński)! A co najważniejsze, przerwa w emisji seriali wcale nie potrwa długo, gdyż będzie to wyłącznie jednorazowa zmiana, gdyż już w kolejnym tygodniu będzie on pokazywany już normalnie w poniedziałki i wtorki o 20.55. Podobnie jak wcześniejsze „Kulisy M jak miłość” o godzinie 20.40 w TVP2!