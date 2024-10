M jak miłość, odcinek 1827: Porażający dramat Franki i Pawła! Wesele w Bukowinie zostanie odwołane – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1827 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1827 odcinku „M jak miłość” Franka i Paweł w końcu będą mogli odetchnąć po ostatnich wydarzeniach w ich życiu, gdy wyszło na jaw, że problemy z zajściem przez góralkę w ciążę są spowodowane bezpłodnością jej męża. I choć oczywiście Zduński nie będzie miał o tym pojęcia, gdyż jego żona dla jego dobra postanowi mu o tym nie mówić i zrezygnować z dalszych starań o ich własne dziecko, to jednak sama będzie musiała zmierzyć się z tym ciężarem. Ale w 1827 odcinku „M jak miłość” wreszcie będzie mogła się wyluzować i skupić swoje myśli na czymś przyjemnym. A to dlatego, że wesele jej stryjka Jędrzeja Gutowskiego z narzeczoną Haneczką w Bukownie Tatrzańskiej będzie zbliżał się już wielkimi krokami!

Koszmarny pech Franki i Pawła w 1827 odcinku „M jak miłość”!

Tyle tylko, że i tego dnia w 1827 odcinku „M jak miłość” Zduńskich od samego rana będzie prześladował straszliwy pech, przez co małżonkowie nie będą mogli w pełni skupić się na przygotowaniach do wesela. I to będzie niestety znak, gdyż nieco później zjawi się u nich sam pan młody, który przekaże im dramatyczne wieści o tym, że impreza w Bukownie Tatrzańskiej została odwołana! I wówczas Franka i Paweł już kompletnie się załamią, a na domiar złego swój kolejny interes do nich będzie miał jeszcze Piotrek (Marcin Mroczek), który nie poradzi sobie z naprawą routera i będzie potrzebował pomocy brata! Ale jego wizyta u Zduńskich w 1827 odcinku „M jak miłość” okaże się przełomowa!

Zduńscy uratują wesel w Bukowinie Tatrzańskiej w 1827 odcinku „M jak miłość”?

A to dlatego, że w 1827 odcinku „M jak miłość” Paweł zda sobie sprawę, że Piotrek może rozwiązać ich problem, dzięki czemu uda się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Oczywiście, Zduński przystanie na propozycję brata i zgodzi się pomóc, ale czy w 1827 odcinku „M jak miłość” uda mu się ocalić wesele Jędrzeja i Haneczki w Bukownie Tatrzańskiej? Czy impreza, na którą szykowali się Franka z Pawłem jednak się odbędzie? Tego dowiemy się już niebawem!