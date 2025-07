Barwy szczęścia. Żabcia samotna jak nigdy dotąd. Straci nawet Polę? - ZDJĘCIA

Żabcia tęskni nawet za Gawronem w „Barwach szczęścia”

Żabcia odżyła po rozstaniu z Vincenzo, niedoszłym mężem Sycylijczykiem, o którym na koniec powiedziała w serialu „Barwy szczęścia”, że był niewartym zachodu i niegodnym zaufania kłamcą. Brakuje jej za to Gawrona, który napsuł jej krwi, ale przy nim „czuła, że żyje”.

Żabcia opowie Jaworskiemu o swojej samotności w „Barwach szczęścia” we wrześniu

Pustka doskwiera Żabci coraz bardziej. Jest sama już od bardzo dawna… Niedługo minie rok, odkąd opowiedziała o swoich smutkach Sławce (Ewelina Serafin). To siebie winiła wówczas za swoją samotność. Po rozprawie rozwodowej z Kornelem (Jakub Bohosiewicz) przyjaciółka zdecydowała się na diametralną zmianę w swoim życiu – wyjechała na stałe do Francji, do córki Jowity (Magdalena Żak). Kolejna bliska osoba zniknęła z jej życia, więc kiedy Krzysztof zwierzy się jej w nowym sezonie „Barw szczęścia”, że w małżeństwie z chorą na alzheimera Krystyną (Hanna Bieluszko) czuje się często sam jak palec, z łatwością go zrozumie, mówiąc mu o swoich samotnych wieczorach:

- Nie ma nawet co mówić...

Po wakacjach w „Barwach szczęścia” Pola zniknie Żabci z oczu

W ubiegłym sezonie Żabcia pomogła nastolatce, która wolała zbierać na dworze pieniądze śpiewając i grając na ukulele, niż przebywać w domu z ojcem pijakiem. Zaczęła brać u niej lekcje, by dziewczynka nie musiała zarabiać na zimnie. Bardzo się polubiły. W odwecie jej tata napadł na Anię i Brodę (Andrzej Popiel). Oboje złożyli w tej sprawie doniesienie na policję. We wrześniu w serialu „Barwy szczęścia” Blondyna dowie się od Kodura (Oskar Stoczyński), że Pola wyjechała z Warszawy z mamą do cioci. Bratnia dusza zniknie więc Żabci z pola widzenia, pogłębiając jej samotność.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl

