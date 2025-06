Barwy szczęścia. Żabcia już nigdy nie zobaczy Poli? Dziewczynka zapadnie się pod ziemię - ZDJĘCIA

Zbyszek zaatakował Żabcię i Brodę w "Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Żabcia domyśliła się, że Pola ma ciężką sytuację w domu. Poprosiła ją o płatne lekcje gry na ukulele, żeby dziewczynka mogła trochę zarobić – to lepsze, niż gra na zimnie na dworze. Jej ojciec nie był z tego zadowolony – popchnął Anię i nakrzyczał na córkę tak, że przed nim uciekła. Potem w SezoNOVYm rzucił się na Kajetana.

Domowe problemy Poli z ojcem pijakiem w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" policja wezwana do restobaru stwierdziła czynną napaść i zakłócanie porządku publicznego, ale odmówiła podjęcia działań, dopóki nie ustali, kim był napastnik. Dopiero na sugestię Kajetana funkcjonariusze obiecali sprawdzić osiedlowy monitoring, by zobaczyć atak na Żabcię, zdenerwowaną ich postawą wobec ojca, krzywdzącego córkę, która się go boi. Broda powiedział policjantom, że umywają ręce, a Ania dopowiedziała, że tak jest zawsze, kiedy dzieci są maltretowane albo bite.

Żabcia dowie się, co się stało z Polą w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Żabcia nie odpuści policji w sprawie Poli. We wrześniowym odcinku serialu „Barwy szczęścia” wybierze się do komisariatu. Tam Ania zostanie potraktowana niegrzecznie, jak intruz. Dowie się jednak, że nastolatka i jej matka opuściły swoje mieszkanie. Więcej dowie się od Marcina (Oskar Stoczyński), od którego zażąda informacji: - Chcę wiedzieć, czy dziewczynka, której starałam się pomóc, jest bezpieczna. A pana kolega mnie zbywa. Nie po to płacę podatki, żeby policja miała mnie gdzieś.

Kodur powie jej, że Pola i jej matka są już bezpieczne u rodziny. Blondyna nie będzie do końca zadowolona z tych wieści, mając rację w tym, co powie – że to ojciec pijak powinien opuścić mieszkanie, a nie jego ofiary. Zwróci uwagę na to, że dziewczynka zostawiła w Warszawie przyjaciół, koleżanki i kolegów w klasie, a u niej swoje ukulele… Marcin zgodzi się skontaktować ją z Polą i Żabcia porozmawia z nią przez telefon. Potem poprosi Kodura, by policja dopilnowała, żeby Zbyszek nie zaczął znowu prześladować żony i córki tam, dokąd przed nim uciekły. W SezoNOVYm powie Brodzie, że Pola z mamą zamieszkały u jej siostry i dziewczynka pójdzie tam do szkoły. On też będzie miał mieszane uczucia:

- Bez sensu, że to ci dobrzy muszą uciekać, a ten... ten degenerat dalej bawi się w najlepsze.

Czy to już koniec znajomości Ani z Polą? Czy jeszcze się spotkają w serialu „Barwy szczęścia”?

