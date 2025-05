Barwy szczęścia, odcinek 3193: Pola zdobędzie serce Żabci jedną piosenką. Ania postanowi się jej odpłacić – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3193: Zmarznięta Pola nie będzie chciała wrócić do domu. Żabcia dowie się, co wyprawia jej ojciec Zbyszek – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3193. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia spotka Polę i wywnioskuje z rozmowy z nią, że w jej domu nie dzieje się dobrze. Dziewczynka przyzna, że jej ojciec (Krzysztof Chudzicki) jest porywczy i że z nim nie rozmawia, podobnie jak matka. Tego samego dnia zobaczy ją grającą na zimnie na ukulele, by zarobić parę groszy. Nastolatka będzie się tłumaczyć, że reszta klasy pojechała na wycieczkę, a ona już była w Żelazowej Woli... A do domu jej się nie spieszy. Tym razem Ania zdecydowanie zarządzi, że nastolatka musi pójść do bistro razem z nią, by się ogrzać. Broda (Andrzej Popiel) zaproponuje ciasto, a Pola odmówi mówiąc, że zapomniała portfela. Blondynka zatem poprosi, by za ciasto coś zaśpiewała i zagrała na ukulele.

Lekcje Żabci i Poli w 3193. odcinku „Barw szczęścia"

W 3193. odcinku „Barw szczęścia" Pola z przyjemnością zaśpiewa piosenkę i będzie to „Oh! Susanna”, jedna z najpopularniejszych w USA, skomponowana niemal 200 lat temu.

- Pola! Ta piosenka jest warta sto razy więcej, niż porcja ciasta. Więcej, niż miesięczny abonament obiadowy! - wykrzyknie Żabcia, której interpretacja dziewczynki wyciśnie łzy z oczu. I zaraz poprosi ją o lekcje. Pola się zgodzi uczyć Anię za ciastko. Ale ona będzie jej płacić, a ciasto dawać „w gratisie”. I najlepiej by było zacząć naukę od zaraz.

Zbyszek zaatakuje Brodę w 3194. odcinku "Barw szczęścia"

W 3194. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia i Broda przekonają się o porywczości ojca Poli. Pijany Zbyszek zacznie w SezoNOVym grozić Ani i domagać się, by przestała interesować się jego córką. Kajetan stanie w obronie szefowej i oberwie. Trzeba będzie wezwać policję.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Jagoda zagrożeniem dla Karoliny! Grad oskarży Modrzyckiego o zabójstwo córki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.