Barwy szczęścia. Weronika połączy Błażeja z matką. Ale czy Modrzycka podzieli się z nią odzyskanym synem? - ZDJĘCIA

Błażej wybaczy matce w 3205. odcinku „Barw szczęścia"

W odcinku 3205. serialu „Barwy szczęścia" Weronika, kiedy zobaczy, jak wstrząśnięty będzie Błażej widokiem matki, pożałuje początkowo swojego kroku – znowu wtrąciła się w jego życie nieproszona, chociaż poprzednim razem omal nie skończyło się to dla niego tragicznie… Wycofa się i pojedzie do redakcji, zostawiając ich samych. Tymczasem Modrzyccy odbędą seans zwierzeń, próbując nadrobić stracony czas. Matka przyzna się do porażki. Wiedziała, co powinna była zrobić – wspierać swoje dziecko, wybaczyć błędy, za które odpowiedział z nawiązką, ale nie była w stanie wyciągnąć do niego ręki. Błażej jej wybaczy…

U Błażeja szykują się zmiany w „Barwach szczęścia”

Weronika spowoduje, że życie Błażeja kompletnie się zmieni w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”. Ta dziewczyna jest jak tornado – nie wdając się w żadne niuanse swoje pomysły od razu wprowadza w czyn, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. W jej pracy dziennikarskiej to ma szansę się sprawdzać, choć Łukasz (Michał Rolnicki) często musi ją powstrzymywać przed podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka. W życiu taka brawura może przynieść więcej strat niż zysków.

Modrzycka będzie mieć plan dla Błażeja w „Barwach szczęścia”

W kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia” relacje Weroniki z matką Błażeja będą na początku układać się znakomicie. Modrzycka będzie jej wdzięczna za połączenie się z synem po latach rozłąki, które będzie zawdzięczać tylko jej – jej chęci naprawy życia ukochanemu nawet wbrew jego woli i wiedzy. Zauważy, jak bardzo Ciesielskiej na nim zależy. On przyzna, że to wyjątkowa kobieta. Pierwsza, której pozwolił się do siebie zbliżyć po śmierci Leny w dramatycznych okolicznościach. Błażej zwierzy się matce, że od czasu tragicznego wypadku bardzo się obwiniał. Uważał, że nie zasługuje na szczęście, że jego pokuta musi wykraczać poza więzienną odsiadkę. Sądził, że nie może nikogo „karać” swoją bliskością i że powinien być sam. Modrzycka nakreśli mu swój plan na ich najbliższą, wspólną przyszłość:

- To cudowna dziewczyna i nie wolno ci jej skrzywdzić. Zaczynamy wszystko od nowa. Ty, ja i... jest tu też miejsce dla Weroniki.

Jak będą wyglądać ich wspólne dni? Czy zamieszkanie z obcą kobietą to jest właśnie to, o czym marzy Weronika?

