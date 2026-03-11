Na Wspólnej, odcinek 4180: Namiętny pocałunek Elizy i Wichrowskiego! Kobieta zignoruje rady Agaty - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Na Wspólnej" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej mieszanki intryg i osobistych dramatów. Kalina, knując misterną intrygę, powierzyła Łukaszowi klucze do kancelarii z zamiarem wrobienia Darka w kradzież. Tymczasem na jaw wyszła bolesna prawda o jej poronieniu, co doprowadziło do ostrej konfrontacji Kasi ze Żbikiem. Nie mniej działo się u Hoffera, który musiał zmierzyć się z fałszywymi oskarżeniami, a także z niepokojącym zachowaniem matki Łucji. Na froncie politycznym Damian Cieślik postawił obowiązki ponad przyjemność, odrzucając zaproszenie na akcję charytatywną, by publicznie odeprzeć zarzuty senatora Krupskiego. Wygląda na to, że ostatnie wydarzenia to dopiero początek prawdziwej burzy w życiu bohaterów.

"Na Wspólnej" odc. 4180 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Eliza, ignorując przestrogi Agaty, zdecyduje się na wizytę w klubie Bartka, gdzie wpadnie na Wichrowskiego. Mężczyzna nie będzie krył swoich uczuć i obdarzy ją pocałunkiem, któremu Bergowa nie zdoła się oprzeć. W tym samym czasie Jarek będzie musiał samotnie stawić czoła wizycie kuratorki w sprawie opieki nad Juniorem. Z kolei Łucja dokona niepokojącego odkrycia w sypialni matki – znajdzie butelkę koniaku, co doprowadzi do ostrej awantury, podczas której Krystyna będzie tłumaczyć się uśmierzaniem bólu. Napięta atmosfera zapanuje również w szpitalu, gdzie Kamil będzie walczył o zdrowie Antka, a siostra pacjenta zagrozi mu poważnymi konsekwencjami. Jakby tego było mało, Cieślik znajdzie się w centrum medialnej burzy z powodu zarzutów o nagonkę na senatora Krupskiego, a sytuację dodatkowo skomplikuje młoda dziennikarka, która podczas wywiadu ukradnie mu telefon.

"Na Wspólnej" odc. 4180 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością rozpalą emocje wśród wiernych fanów serialu, którzy z niecierpliwością wyczekują dalszego rozwoju losów swoich ulubionych bohaterów. Wielu widzów zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli zasiąść przed telewizorami, aby śledzić kolejne perypetie na ulicy Wspólnej. Na szczęście znamy już wszystkie szczegóły dotyczące premiery. Najnowszy, 4180. odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając poruszające historie mieszkańców słynnej warszawskiej ulicy. Wszystko zaczęło się od przyjaźni zawartej w domu dziecka i marzenia o wspólnym domu, które stało się fundamentem dla wielopokoleniowej, zżytej społeczności. Serial w mistrzowski sposób ukazuje, jak więzi przyjaźni mogą być silniejsze niż więzy krwi, a codzienne problemy przeplatają się z wielkimi dramatami i chwilami radości. Za sukcesem tej produkcji stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale również znakomici aktorzy. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)