Barwy szczęścia. Wanda zacznie nowe życie! Zaskakujący wizerunek wdowy po Henryku. Po żałobie nie zostanie żaden ślad - ZDJĘCIA

Wszystko dobre, co się dobrze kończy – w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Wanda (Maja Barełkowska) będzie go mieć o wiele więcej, niż w poprzednim, kiedy to jej udziałem były same koszmarne przeżycia. Zmieni się też wygląd Kępskiej, która z nową fryzurą będzie wyglądać na odmłodzoną i szczęśliwą.