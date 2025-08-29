Barwy szczęścia. Tak się zacznie nowy sezon! Natalia ukryje przed Cezarym kłopoty Józefiny. Mariusz nie pozwoli Kasi odejść - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3203 po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tak się zacznie nowy sezon "Barw szczęścia"! Po trzech miesiącach przerwy wakacyjnej w 3203 odcinku nastąpi ciąg dalszy wątku Józefiny, którą oszust Andrzej okradł z oszczędności, obrazów, biżuterii i zostawił z długiem w banku na 5 milionów złotych, zaciągniętym przez Rawiczową na zakup jego "rodowego" pałacu. Nie dość, że zadłużona Józefina nie będzie miała już skąd pożyczyć pieniędzy na spłatę kredytu w banku, to jeszcze policja nie namierzy Andrzeja, który uciekł z Polski.

Natalia będzie kryła Józefinę przed Cezarym w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

Gigantyczne problemy Józefiny w 3203 odcinku "Barw szczęścia" odbiją się na małżeństwie Natalii i Cezarego. Bo Zwoleńska jako prawniczka teściowej spróbuje jej pomóc odroczyć spłatę kredytu w banku, jednocześnie ukrywając rosnące kłopoty teściowej przed mężem.

Matka Cezarego, przyparta do muru i potrzebująca pieniędzy na spłatę długu, w 3203 odcinku "Barw szczęścia" podejmie dramatyczną decyzję o sprzedaży części koni ze stadniny oraz swojej sukni ślubnej. Niestety Józefina nadal będzie żądać od Natalii dochowania tajemnicy - czyli kolejnych kłamstw, przy niemal każdej rozmowie z Cezarym.

Syn Kasi w 3203 odcinku "Barw szczęścia" zapyta czemu nie chce ślubu z Mariuszem

Po tym jak w minionym sezonie "Barw szczęścia" Kasia odrzuciła oświadczyny Mariusza, w 3203 odcinku Ksawery (Bartosz Gruchot) otwarcie zapyta matkę, dlaczego nie chce zostać żoną rolnika z Brzezin i czemu wrócili do Warszawy do Łukasza (Michał Rolnicki).

FB: Barwy szczęścia. Tak się zacznie nowy sezon! Oto, co się wydarzy w pierwszym odcinku

- To, że od dwóch dni jesteśmy tutaj, a nie na wsi, to nie oznacza nic innego, jak to, że mam dużo pracy. I po prostu tu mi jest wygodniej... - Albo się pokłóciliście... - Nie, nie pokłóciliśmy się... - To dlaczego nie chcesz być żoną Mariusza? - Dobra, jesteś już na tyle duży, że możemy sobie o tym pogadać... Synku, nie trzeba być małżeństwem, ludzie nie muszą być małżeństwem, żeby być ze sobą szczęśliwi - wyjaśni Kasia synowi. - Nie wiem, czy Mariusz też tak myśli... - Spokojnie kochanie, nie rozstaniemy się, rozumiesz... - Ale to przemija... Miłość mija... Tobie i tacie minęła... - zauważy Ksawery. - Tak, ale tu jest zupełnie inaczej. Ja kocham Mariusza, chcę z nim być. Oboje chcemy być razem. Tu chodzi po prostu o to, że musimy wymyślić, jak to zrobić, żeby nam obojgu było ze sobą dobrze - wytłumaczy Kasia, lecz jej syn od razu wybuchnie. - Obojgu? Czy tylko tobie?! - Ksawery, jesteś niesprawiedliwy... - Nie, nie jestem! Ty zawsze robisz to, co chcesz i myślisz tylko o sobie. Masz w nosie jak się czują inni! - krzyknie do matki.

Mariusz nie pozwoli Kasi odejść w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

W 3203 odcinku "Barw szczęścia" ucieczka Kasi od Mariusza oznacza podjęcie trudnej decyzji, czy chce dalej z nim być, skoro on tak upiera się na ślub. Zdesperowany Mariusz pojedzie za Kasią do Warszawy i przekona się, że ukochana nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie zaręczyn i ich wspólnej przyszłości.

- Wiem. Miałem chwilę, żeby wszystko sobie przemyśleć. I doszedłem do wniosku, że się pospieszyłem. Powinienem poczekać, sprawdzić, czy w ogóle jesteś na taki ruch gotowa - wyzna Mariusz w 3203 odcinku "Barw szczęścia".

Karol w 3203 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się Beacie, kim jest naprawdę

Tymczasem Karol (Jan Wieczorkowski), po wyjątkowo udanym wyjeździe z Darkiem (Andrzej Niemyt), w 3203 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się wyznać prawdę o swojej orientacji Beacie (Anita Jancia) i ich synowi Grzesiowi (Noah Cuberth).