Barwy szczęścia. Problemy Natalii przez spłatę kredytu Józefiny. Ucierpi na tym jej małżeństwo z Cezarym - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-08-14 21:02

W 3203 odcinku serialu "Barwy szczęścia", pierwszym po wakacyjnej przerwie, Natalia (Maria Dejmek) nie przyzna się Cezaremu (Marcel Opaliński), że jego matka Józefina wynajęła ją jako prawniczkę, by pomogła jej odroczyć spłatę kredyty na 5 milionów, w który wpędził ją oszust Andrzej Zastoja-Modelski (Leon Charewicz)! Policja wciąż nie znajdzie naciągacza, więc Rawiczowa stanie na skraju bankructwa i może stracić wszystko. Ostatnią deską ratunku będzie dla niej Natalia, którą teściowa w 3203 odcinku "Barw szczęścia" nowego sezonu wpędzi w kłopoty. Bo Cezary zacznie dociekać kim jest tajemnicy klient żony. To dopiero początek problemów Natalii... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Barwy szczęścia" odcinek 3203 pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po ucieczce oszusta Andrzeja w poprzednim sezonie "Barw szczęścia" Józefina została bez narzeczonego, 300 tysięcy oszczędności w banku, biżuterii i obrazów oraz z pięcioma milionami złotych kredytu. Rawiczowa wzięła tak wysoką pożyczkę pod zastaw swojej rezydencji stadniny na prośbę niedoszłego męża. Kupiła mu za to "rodowy" pałac, który Andrzej zdążył sprzedać przed ucieczką.

Czy w 3203 odcinku "Barw szczęścia"  Natalia pomoże Józefinie odroczyć spłatę kredytu? 

Dopiero w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej okaże się, czy bank zgodzi się odroczyć Józefinie spłatę kredytu i czy Natalia, jako prawniczka teściowej, odniesie sukces podczas ciężkich negocjacji z bankiem i uratuje Rawiczową. Nie będzie to łatwe, bo matka Cezarego z trudem zgromadzi pieniądze na spłatę pierwszej raty - 40 tysięcy złotych. 

Zadłużona Józefina w 3203 odcinku "Barw szczęścia" upoważni Natalię do negocjowania z bankiem warunków spłaty kredytu. Zadzwoni do synowej z żądaniem, by - jako jej prawniczka - poszła do banku, spotkała się "z kim trzeba" i wynegocjowała umorzenie długu na 5 milionów! 

Cezary w 3203 odcinku "Barw szczęścia" nie domyśli się, że Natalia prowadzi sprawę Józefiny 

Ich rozmowę w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach podsłucha Cezary, który nie będzie wiedział, że to matka jest nową klientką Natalii. Jak podaje światseriali.interia.pl Rawicz zainteresuje się jednak tym, dlaczego klient wydzwania do jego żony z samego rana i zadręcza ją swoimi problemami. Natalia słowem nie wyda teściowej, nadal będzie okłamywała Cezarego czyją sprawę teraz prowadzi. 

- Daj mi jego numer, zadzwonię i wytłumaczę, co to jest work-life balance - zażartuje Rawicz, ale Natalii nie będzie do śmiechu. 

Rawicz oszukiwany przez Natalię i Józefinę w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

Jednocześnie w 3203 odcinku "Barw szczęścia" we wrześniu Cezary będzie się martwił o matkę, która nie będzie od niego odbierała telefonów, nie odpisze na wiadomości. Pojedzie więc do Józefiny sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Nie będzie zdawał sobie sprawy, że oszukana i porzucona matka najbardziej przeżywa widmo bankructwa, utraty całego majątku. 

- Strasznie ją to wszystko rozbiło. Pieniądze to jeszcze nie taki kłopot, ale emocjonalnie ona jest w strzępach...

Józefina weźmie sprawy w swoje ręce w 3203 odcinka "Barw szczęścia"

W finale 3203 odcinka "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Józefina, nie czekając na efekty negocjacji Natalii z bankiem, weźmie sprawy w swoje ręce. Zadzwoni do banku, ale nie zdziała. Odroczenie spłaty długu na 5 milinów będzie niemożliwe.  

- Zalegam ze spłatą kredytu, ale to sprawa kryminalna... Dotąd to bank na mnie zarabiał krocie, obracając moimi pieniędzmi. Nie stać was na odrobinę wyrozumiałości? - zapyta i usłyszy odmowę. 

