Barwy szczęścia. Kryzys u Natalii i Cezarego. Rawicz zwali winę Józefiny na żonę! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3207 - piątek, 5.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary i Natalia w nadchodzących odcinkach zmierzą się z poważnym kryzysem. Rawicz nie będzie rozumiał, dlaczego żona unika odpowiedzi na jego pytania dotyczące matki, a Natalia postara się tłumaczyć, że chce chronić go przed kolejnymi bolesnymi odkryciami. Mało tego, będzie jej trudno wyjaśnić, że seniorka sama przyszła z prośbą o pomoc, a prawniczkę obowiązuje tajemnica adwokacka... To właśnie Zwoleńska będzie próbowała wyciągać teściową z długów spowodowanych kredytami wziętymi pod swoim nazwiskiem na rzecz oszusta.

Jednocześnie Cezary będzie próbował ustalić, jakie były prawdziwe motywy matki w relacji z oszustem Andrzejem (Leon Charewicz), który w przeszłości wplątał Rawiczów w długi i problemy finansowe.

Cezary wściekły w 3207 odcinku "Barw szczęścia", a Józefina samotna

Józefina, czując presję i świadomość swoich błędów, jeszcze mocniej będzie odczuwać osamotnienie. W nowych odcinkach Rawiczowa skonfrontuje się z tym, że Cezary nie wierzy jej słowom i oczekuje konkretnych wyjaśnień. To może doprowadzić do kolejnych dramatycznych sytuacji w rodzinie...

Natalia i Cezary przestaną się dogadywać, wzajemne pretensje i sekrety wokół Andrzeja i Józefiny narosną. Rawicz straci kontrolę nad emocjami.

Kryzys rozszaleje się na całego

W kolejnych odcinkach wcale nie będzie lepiej, bo już w 3208 odcinku "Barw szczęścia" kryzys w związku Cezarego i Natalii jeszcze się pogłębi. Rawicz nie zrozumie, dlaczego żona, mimo że jest prawniczką, nie chce odpowiadać na jego pytania dotyczące matki. Oboje znajdą się w napiętej sytuacji, w której emocje, pretensje i poczucie odpowiedzialności będą się przeplatały, a decyzje podejmowane pod wpływem stresu mogą mieć długofalowe skutki dla całej rodziny.

Nowy sezon „Barw szczęścia” zapowiada się więc niezwykle emocjonująco dla fanów Rawiczów. Cezary i Natalia będą musieli stawić czoła nie tylko dramatom rodzinnym, ale także konsekwencjom działań matki, której przeszłość i ukryte tajemnice znów wyjdą na jaw. Ty, bardziej, że Rawicz dowie się wreszcie, że Andrzej wyjechał do Dubaju.