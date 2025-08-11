Barwy szczęścia. Kasia ucieknie od Mariusza! Odrzucone oświadczyny to dopiero początek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3203 po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Odrzucone przez Kasię oświadczyny Mariusza w 3203 odcinku "Barw szczęścia", pierwszym po przerwie wakacyjnej, uruchomią całą serię zdarzeń, które będą dowodem, że oboje inaczej patrzą na wspólną przyszłość! Odmienne podejście do małżeństwa poróżni zakochanych na zawsze i rozstanie okaże się jedynym wyjściem?

Kasia po ucieczce od Mariusza w 3203 odcinku "Barw szczęścia" pocieszenie znajdzie u Borysa

Kolejny sezon "Barw szczęścia" zacznie się od 3203 odcinka, w którym Kasia ucieknie z Brzezin od Mariusza, po tym jak odrzuciła jego oświadczyny, nie zgodziła się zostać jego żoną w dniu rozwodu z Łukaszem (Michał Rolnicki)! Pocieszenia i zrozumienia będzie szukała u przyjaciela Borysa (Jakub Wieczorek) w sklepie Grzelaków. To właśnie jemu powie, o tym, co zaszło między nią i Mariuszem i dlaczego nie chce brać kolejnego ślubu! Jak podaje światseriali.interia.pl Borys poradzi jej, by wstrzymała się z ostateczną decyzją, upewniła się, czego chce naprawdę.

Czy Mariusz odzyska Kasię w 3203 odcinku "Barw szczęścia"?

I wtedy w sklepie "Bella Sicilia" pojawi się Mariusz, który przywiezie Grzelakom przetwory z Brzezin, zamówione przez Aldonę (Elżbieta Romanowska). Na widok Kasi nie będzie wcale ukrywał, jak mocno przeżywa jej ucieczkę, jak bardzo tęskni.

Dopiero w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Kasia wytłumaczy się z tego, dlaczego odrzuciła oświadczyny Mariusza. Zapewni, że to nie znaczy, że go nie kocha, ale po rozwodzie z Łukaszem nie myśli o kolejnym ślubie!

- Wiem. Miałem chwilę, żeby wszystko sobie przemyśleć. I doszedłem do wniosku, że się pospieszyłem. Powinienem poczekać, sprawdzić, czy w ogóle jesteś na taki ruch gotowa - wyzna Mariusz w 3203 odcinku "Barw szczęścia".

Kasia przyjmie oświadczyny Mariusza w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia, Mariusz i Ksawery (Bartosz Gruchot) wrócą do Brzezin na początku nowego sezonu "Barw szczęścia" i po powrocie do domu Karpiuka ona podejmie ostateczną decyzję, co dalej z ich związkiem. Znajdzie w szafce przy łóżku pierścionek zaręczynowy, który podarował Mariusz i wsunie go na palec. Tak w 3203 odcinku "Barw szczęścia" przyjmie oświadczyny ukochanego!

- Naprawdę? Wyjdziesz za mnie? - na twarzy Mariusza pojawi się uśmiech. - Wyjdę. Kiedyś... - wyjaśni Kasia, która nadal nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego Mariusz tak naciska na ślub.

Czy związek Kasi i Mariusza przetrwa w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Na tym problemy Kasi i Mariusza w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach się nie skończą. Bo oboje nadal będą inaczej patrzyli na wspólną przyszłość. Ich związek stanie pod znakiem zapytania, gdy koło Karpiuka zacznie się kręcić piękna rolniczka, Janka (Oliwia Drożdżyk).