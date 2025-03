Barwy szczęścia, odcinek 3173: Józefina wyda fortunę na suknię ślubną. Cezary złapie się za głowę, gdy pozna cenę!

"Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3173 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa z rozmachem zakończy przygotowania do swojego ślubu. Seniorce zamarzy się ceremonia z najwyższej półki i wszystko ma być dopięte na ostatni guzik, a wisienką na torcie będzie kreacja ślubna. Józefina postanowi nie szczędzić grosza i wybierze suknię, która niejednej młodej pannie młodej zawróciłaby w głowie. Cena? Bagatela 20 tysięcy złotych!

Nie tylko Cezary złapie się za głowę, ale i sam Andrzej w 3173 odcinku serialu "Barwy szczęścia" spojrzy z niepokojem na rozrzutność narzeczonej. Zamiast zachwytu pojawi się cień niepokoju… bo przecież już niedługo to on zostanie jej mężem, a co za tym idzie i współgospodarzem rodzinnego budżetu!

Andrzej w 3173 odcinku "Barw szczęścia" okradnie Józefinę z jej biżuterii?

W 3173 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrobi się jeszcze ciekawiej, gdy Andrzej zaproponuje Józefinie coś bardzo dziwnego. Mężczyzna zasugeruje, żeby ukochana przed ślubem oddała najcenniejszą rodową biżuterię do znajomego jubilera, rzekomo po to, by ją "odświeżyć". Brzmi niewinnie? Nic bardziej mylnego. Widzowie, którzy od dawna podejrzewają, że Andrzej nie gra uczciwie, będą mieli kolejny dowód na to, że senior może planować coś bardzo podejrzanego.

Widzowie w 3173 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zaczną na poważnie zastanawiać się czy Andrzej rzeczywiście kocha Józefinę, czy może od początku chodziło mu o coś zupełnie innego. W końcu niedawno wyszło na jaw, że tonie w długach i brał ogromne pożyczki, których nawet nie planuje spłacać.

W 3173 odcinku "Barw szczęścia" ślub Józefiny skończy się katastrofą?

W 3173 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wszystko zacznie się układać zbyt idealnie. Suknia gotowa, biżuteria "odświeżana", ceremonia tuż-tuż. Ale właśnie wtedy może wydarzyć się coś, co może zburzyć całe szczęście Józefiny. Bo jeśli Cezary zdoła odkryć prawdziwe intencje Andrzeja, nie zawaha się powiedzieć o wszystkim matce. Czy Rawiczowa go posłucha? A może zaślepiona miłością weźmie ślub z człowiekiem, który tylko czeka, by ją ograbić?