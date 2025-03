Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3170: Ślub Józefiny i Andrzeja na bogato! Luksusowe zaproszenia wprawią wszystkich w osłupienie

W 3170 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) i Andrzej (Leon Charewicz) rozpoczną przygotowania do wystawnego wesela, które zostanie zapamiętane na długo. Wszystko wskazuje na to, że Rawiczowa pójdzie na całość, żeby dopiąć swego i zorganizować ślub marzeń. Mało tego - kobieta weźmie ogromną pożyczkę, by Andrzej mógł wykupić rodzinny dworek! A to dopiero początek szaleństw. Luksusowe zaproszenia, które w 3170 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zaczną wręczać gościom, będą wyglądać jak z królewskiej uroczystości. Koniecznie poznaj szczegóły już teraz i sprawdź, co wiadomo!