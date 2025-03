Barwy szczęścia, odcinek 3160: Modrzycki zawalczy z Łukaszem. Błażej nie podaruje odebrania mu stanowiska – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Andrzej pozbędzie się Sofii. Doprowadzi do jej przeprowadzki do Anglii

„Barwy szczęścia" odcinek 3160 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Błażej ma teraz dużo czasu dla siebie w okresie rekonwalescencji po postrzale w redakcji w serialu „Barwy szczęścia”. Nie pracuje, dając sobie szansę na to, by coś dobrego wydarzyło się w jego życiu prywatnym.

Weronika zakochała się w Błażeju w „Barwach szczęścia”

Weronika (Maria Świłpa) zobaczyła u Błażeja w jego domu interesujące obrazy i dowiedziała się, że namalowała je jego była dziewczyna. Usłyszawszy, że Modrzycki zabił Lenę, od razu go uniewinniła. Błażej wiele lat wcześniej dał jej narkotyki, po których dziewczyna skoczyła z balkonu. Dziennikarka uważa, że on nie ma powodu się obwiniać.

Spotkanie Błażeja z Łukaszem w redakcji „Szoku” w 3160. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3160. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w redakcji „Szoku” zjawi się niespodziewanie Błażej, znudzony bezczynnością i zmęczony ponownym rozpamiętywaniem śmierci Leny.

- Jesteś tu zawsze mile widziany – zapewni go Łukasz.

- Na pewno, Brutusie? - zapyta kąśliwie Błażej.

- Daj spokój, przecież wiesz, jaka była sytuacja - ten sam podmiot gospodarczy, inny tytuł. Łukasz nic ci nie zabrał – wtrąci mętnie Weronika. Kiedy Sadowski zaprosi rekonwalescenta do swojego gabinetu, zapyta niepewnie:

- Błażej, ale z tym Brutusem to chyba nie na serio?

- Co ty, na żartach się nie znasz?

- Nie chcę żadnych niedomówień.

- Nie ma żadnych niedomówień – odpowie sarkastycznie Modrzycki.

- Powtarzam ci, że drzwi tej redakcji są dla ciebie zawsze otwarte.

- Naprawdę tego chcesz?

- Jesteś fantastycznym dziennikarzem, więc…

- A co, jeśli faktycznie będę chciał wrócić, nie tylko do redakcji, ale do tego gabinetu, za swoje stare biurko…?

- Jesteś ambitny, to próbuj, stary! - powie niepewnie Sadowski.

- A żebyś wiedział, będę próbował – stwierdzi zimno Błażej.

- Ale nie będziesz miał za łatwo, to cię ostrzegam – odparuje Łukasz wstając, dając tym do zrozumienia, że kończy ich krótkie spotkanie.

- Zobaczymy. Ja też cię ostrzegam – padnie konkretna riposta Modrzyckiego, który zażąda wprowadzenia go w najnowsze plany redakcji.