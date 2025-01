Barwy szczęścia, odcinek 3129: Definitywny koniec Celiny i Łukasza! Odda mu klucze do mieszkania i zniknie z jego życia

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Mariusz wyjdzie na wolność! Kodur udowodni, że to nie on zabił Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Łukasz nie pozostawi Celinie żadnych złudzeń. Choć ich relacja od początku była skomplikowana, to pojawienie się Agnieszki sprawi, że wszystko stanie się jasne. Jego uczucia będą skierowane ku niej, a Celina poczuje, że nie ma już czego szukać w życiu Sadowskiego. To właśnie dlatego w 3129 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina podejmie decyzję, by oddać mu klucze do jego mieszkania i zabrać z niego resztę swoich rzeczy.

Dramatyczne spotkanie Celiny z Agnieszką w 3129 odcinku "Barw szczęścia"

W 3129 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do niespodziewanego spotkania Celiny z Agnieszką. Kiedy Celina przyjdzie oddać klucze do mieszkania Łukasza, na miejscu zastanie nową miłość Sadowskiego. Możemy zdradzić już teraz, że spotkanie to będzie pełne napięcia, bo Celina od razu zorientuje się, że Agnieszka jest jej rywalką. Jak na ironię losu, to właśnie siostra Kasi, byłej żony Łukasza, stanie się dla Celiny konkurencją, której nie będzie w stanie pokonać.

Czy Celina powie Agnieszce, co naprawdę o niej myśli? A może zdecyduje się odejść z godnością, nie robiąc scen? Jedno jest pewne, w 3129 odcinku "Barw szczęścia" emocje sięgną zenitu…

Łukasz i Agnieszka w 3129 odcinku "Barw szczęścia" zaczną nowy etap życia?

W 3129 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina zniknie z życia Łukasza, co otworzy mu drogę do nowego związku z Agnieszką. Choć ich relacja będzie budzić wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród bliskich Kasi, to uczucie między nimi zacznie się rozwijać. Łukasz poczuje, że przy Agnieszce może zacząć nowy etap życia, ale czy to będzie miłość, która przetrwa próbę czasu? Przekonamy się już niebawem.