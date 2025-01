Barwy szczęścia, odcinek 3122: Natalia po wyjściu Mariusza z więzienia poradzi mu, aby zawalczył o siebie! Dla Kasi już nie będzie ratunku?

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Mariusz wyjdzie na wolność! Kodur udowodni, że to nie on zabił Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 5.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3122 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz wreszcie odzyska wolność! Zdradzamy, że Karpiuk w końcu zostanie zwolniony z aresztu, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl Kodur odkryje, że nie mógł on zabić Szymańskiego, gdyż był wówczas w zupełnie innym miejscu. I wówczas rolnik wyjdzie zza krat, ale jego ukochana nie będzie mieć tyle szczęścia, gdyż wciąż pozostanie główną podejrzaną. I choć oczywiście Mariusz wstawi się za nią u Marcina, to w 3122 odcinku "Barw szczęścia" niewiele tym wskóra, gdyż policjant nie będzie mógł z tym nic zrobić. A to dlatego, że nie będzie miał wpływu na decyzję sądu, przez co Karpiuk postanowi poszukać pomocy, gdzie indziej!

Natalia da Mariuszowi szokującą radę w 3122 odcinku "Barw szczęścia"!

I tuż po wyjściu z aresztu w 3122 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk zjawi się u Zwoleńskiej, która będzie reprezentować jego ukochaną. Tyle tylko, że i ona nie będzie mieć dla kochanka Kasi dobrych informacji!

- Reprezentuje pani moją partnerkę, Katarzynę Górkę. Chciałbym wiedzieć, na czym stoimy - zacznie Mariusz, ale Natalia nie będzie mogła mu zbyt dużo powiedzieć z racji obowiązującej jej tajemnicy adwokackiej - Mogę powiedzieć tylko, że mój wniosek o zwolnienie jej z aresztu nie został jeszcze rozpatrzony...

Ale to za dużo nie powie Mariuszowi w 3122 odcinku "Barw szczęścia", który tak łatwo nie odpuści. I nic dziwnego, gdyż przecież będzie chodzić o jego ukochaną. Dlatego zapyta wprost Natalię, co jej grozi. A jej odpowiedź mocno go zszokuje!

- Co tak naprawdę Kasi grozi? - zapyta ją jeszcze raz Karpiuk.

- Wypadek, oboje państwo utrudnialiście śledztwo... Trudno wyrokować, czy są szanse na wyrok w zawieszeniu - przyzna Zwoleńska, po czym da Mariuszowi jasno do zrozumienia, aby teraz jednak skupił się wyłącznie na sobie - Panu też grozi wyrok. Niech pan zawalczy o siebie, żeby pana partnerka miała do kogo wracać!

Karpiuk posłucha Zwoleńskiej w 3122 odcinku "Barw szczęścia"!

I oczywiście w 3122 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk właśnie tak zdecyduje się postąpić. I tuż po ich spotkaniu wróci z powrotem do Brzezin, aby zobaczyć, w jakim stanie jest jego gospodarstwo, którym pod jego nieobecność początkowo zajmowali się Łukasz (Michał Rolnicki) z Borysem (Jakub Wieczorek), a następnie wynajęci przez nich robotnicy z Czesławem (Marian Jaskólski) na czele. I choć tu nie będzie miał, na co narzekać, to jednak jego powrót w 3122 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie udany! A wszystko przez Szymańskich, na których od razu się natknie!