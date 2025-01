Pierwsza miłość, odcinek 3949: Jewgienij zabije Melkę?! Dopadnie ją i wyceluje z broni! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Mateusz zabije księdza Bruna? Zrobi z nim to samo, co z Martą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3949 - piątek, 7.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Melka znajdzie się w samym środku koszmaru! I to trochę na własne życzenie, bo to ona szukała kłopotów w związku z nielegalnym zarobkiem. Od początku wiadomo było, że dziwne układy z handlarzem bronią nie będą czymś pozytywnym. Mało tego, przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) wciągnęła w kłopoty m.in. Białego (Igor Paszczyk). W końcu w "Pierwszej miłości" działania Melki doprowadzą do wielkiej tragedii... Sama wpadnie w okrutne poczucie winy, a to dopiero początek!

Jewgienij naskoczy na Melkę z bronią w ręku!

Kulminacją kłopotów Melki będzie wizyta kryminalisty w 3949 odcinku "Pierwsza miłość". Zdesperowana, rozżalona Melka z trudnem poradzi sobie z faktem, iż ściągnęła na wszystkich problemy, a już w szczególności na samą siebie. Wiadomo także, że coś strasznego przydarzy się Kamilowi i prawdopodobnie będzie miało to związek z Anią (Anna Pentz). Życie Melki wymknie się spod kontroli i wreszcie zrozumie, że nie powinna nigdy robić jakichkolwiek interesów z niebezpiecznym Jewgienijem. Niestety na takie refleksje będzie za późno, bo już w 3949 odcinku "Pierwsza miłość" mężczyzna zaskoczy Melkę z bronią w ręku! Zagrozi dziewczynie pistoletem, a ona z przerażeniem zacznie robić to, co jej każą.

Jewgienij zabije Melkę?

Czy Melka zgonie w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"? Cała nadzieja w trwającym postępowaniu Piotrka, który na pewno będzie miał na uwadze dobro ukochanej. Oczywiście na pewno nie ujdzie jej płazem, że zadawała się z półświatkiem, ale na to przyjdzie czas później. Czy Melka zginie? To okaże się wkrótce. Sytuacja będzie skrajnie niebezpieczna.