Barwy szczęścia, odcinek 3128: Damian pozbędzie się Karola? Znajdzie sposób, aby odczepił się od Beaty i Grzesia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3128 - czwartek, 13.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3128 odcinku "Barw szczęścia" Damian znajdzie sposób na to, aby pozbyć się Karola z życia swojej rodziny. Tym bardziej, że nie spodoba mu się to, jak były kochanek Beaty zbliży się nie tylko do swojego biologicznego syna Grzesia, ale także i do niej. Do tego stopnia, że Wójcik stanie się straszliwie zazdrosny, gdyż ogromnie będzie się bał, że ich dawne uczucie mogłoby odżyć, a Saganowska zostawiłaby go dla Czubaka! A on oczywiście nie będzie chciał do tego dopuścić, choć tak naprawdę ani żona, ani jej eks nie dadzą mu ku temu powodu!

A to dlatego, że Karol nieoczekiwanie postanowi się zaprzyjaźnić i z nim i zaproponuje mu nawet wspólne wyjście na piwo, nieświadomy tego, że ma do czynienia z niepijącym alkoholikiem! Ale mimo tego w 3128 odcinku "Barw szczęścia" Damian postanowi dmuchać na zimne, gdyż nie do końca uwierzy w szczere intencje rywala!

Damian postanowi wyswatać Karola z Gabrysią w 3128 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3128 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się zabawić w swatkę, co zdecydowanie nie spodoba się Beacie! A to dlatego, że Damian postanowi wyswatać Karola z jej najlepszą przyjaciółką Gabrysią (Marta Juras), która ostatnio już mocno się wycierała za sprawą oszusta Jacka (Paweł Peterman), przez co zdecydowanie zawiodła na facetach! I z tego względu w 3128 odcinku "Barw szczęścia" Saganowska nie będzie chciała dokładać jej zmartwień. Tym bardziej, że sama doskonale będzie wiedziała, że z Czubaka także jest niezłe ziółko! Może nie aż takie jak były kochanek Niedzielskiej, ale mimo wszystko. Dlatego spróbuje powstrzymać przed tym męża! Ale czy uda jej się zapanować nad zazdrosnym Wójcikiem?

Beacie nie spodoba się pomysł męża w 3128 odcinku "Barw szczęścia"!

Czy w 3128 odcinku "Barw szczęścia" Damian posłucha Beaty? A może nie zrezygnuje ze swojego pomysłu i postanowi zapewnić sobie spokój, nawet kosztem Gabrysi? A może to Saganowska będzie się tylko martwić na zapas, bo może Czubak i Niedzielska jednak naprawdę wpadną sobie w oko? Tego dowiemy się już w 3128 odcinku "Barw szczęścia"!

