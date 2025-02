Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3136: Emil znienawidzi Asię! Każe mu się wyprowadzić od Huberta

W 3136 odcinku „Barw szczęścia” Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) każe Emilowi (Artem Malashchuk) spakować swoje rzeczy i wyprowadzić się od Pyrków! Sokalska oświadczy synowi, iż muszą wrócić do siebie, czego syn nie będzie w stanie jej wybaczyć. A to dlatego, że już w 3136 odcinku „Barw szczęścia” zdąży pokochać Huberta (Marek Molak) jak własnego ojca i zda sobie sprawę, że jak się od niego wyprowadzą, to już nic nie będzie takie same! I tego nie będzie mógł jej darować! Koniecznie poznaj szczegóły!