Barwy szczęścia, odcinek 3116: Agnieszka o krok od zakochania się w Łukaszu. Zrobi na niej wielkie wrażenie opieką nad synem

„Barwy szczęścia" odcinek 3116 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.05 w TVP

Łukasz miał plany wakacyjne dla Ksawerego – wyjazd do Barcelony do Agnieszki, który zaproponował także Celinie. Ona nie była zainteresowana, a z planów nici, podobnie jak tych Kasi. Górka jest w areszcie, a Ksawcio musi gdzieś pojechać.

Łukasz wypocznie dzięki Agnieszce w odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia"

Na Mazurach Agnieszka zauważy, jak bardzo spięty jest Łukasz. Postawi sobie za zadanie, by wszyscy dobrze się czuli będąc w tak pięknym miejscu. Tym bardziej, kiedy zorientuje się, jaki jest powód stresu Sadowskiego. Okaże się, że wkrótce już były mąż Kasi zamartwia się o gospodarstwo Mariusza (Rafał Cieszyński) i o to, że senior Czesław (Marian Jaskulski) nie podoła pracy nad zbiorami, w którą sam go wmanewrował. Zacznie podejrzewać, że po prostu nie chciał odmówić jego prośbie. Nie będzie wiedział, że Zarzeczny czuje się w Brzezinach jak ryba w wodzie. Agnieszka zapewni go, że jej ojciec kocha takie zadania – im trudniejsze do wykonania, tym lepiej. I powie, by skupił się na synu, który go teraz najbardziej potrzebuje.

W odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka zauroczy się Łukaszem

W odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka przyłapie się na tym, że Łukasz zaczyna się jej bardzo podobać. Kiedy Sadowski się zrelaksuje, da się jej nawet namówić na wspólny taniec. Odpoczynek, wakacje, pyszne jedzenie, śmiech – cóż bardziej seksownego… Do tego siostra Kasi będzie zauroczona tym, jak czule Łukasz zajmuje się Ksawerym. Opiekuńczość jest jeszcze bardziej sexy i Agnieszka da się ponieść uczuciom...