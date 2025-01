Barwy szczęścia, odcinek 3116: Agnieszka ustawi Łukaszowi priorytety. Takich wakacji jeszcze nigdy nie miał

Barwy szczęścia, odcinek 3124: Mariusz na wolności skłóci się z Szymańskimi. Do końca będzie bronił Kasi

„Barwy szczęścia" odcinek 3116 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.05 w TVP

Ksawery, co zrozumiałe, bardzo się przejął aresztowaniem mamy. I choć są już wakacje, uparł się, że zostanie w Warszawie i będzie czekać na Kasię (Katarzyna Glinka). Chłopiec nie będzie chciał słuchać żadnych perswazji.

W odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia" Ksawery wyjedzie z ojcem na Mazury

W odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia" Ksawery wreszcie przystanie na propozycję ojca i zgodzi się na wyjazd na Mazury. Przedtem nie chciał wyjeżdżać, tylko czekać w Warszawie na wyjście Kasi z aresztu. Łukasz był temu przeciwny – są wakacje i dziecko powinno się bawić, a nie zamartwiać sytuacją, na którą nie ma żadnego wpływu. Decyzję o wyjeździe ułatwiła Ksaweremu informacja, że nie będą tam sami. Na Mazury ma też przyjechać siostra Kasi, Agnieszka i jej dzieci.

W odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka wprawi Łukasza w lepszy nastrój

W odcinku 3116. serialu "Barwy szczęścia" na Mazurach Łukasz będzie spięty i podenerwowany. Zdziwiona Agnieszka zapyta, czy jest przejęty jeszcze czymś innym niż pobytem Kasi w areszcie:

- Słabe te twoje wakacje. Ciągle się zamartwiasz.

Sadowski odpowie, że to gospodarstwo Mariusza spędza mu sen z powiek. Jest na nim mnóstwo roboty, a on zwalił ją na głowę Czesława, który nie jest już młodzieniaszkiem:

- Znam ojca, jak postawisz mu zadanie, to stanie na rzęsach i je wypełni… - pocieszy go Agnieszka. I zacznie mu porządkować głowę, by w pierwszej kolejności poświęcił czas synowi, który tego oczekuje:

- Ty jesteś teraz potrzebny Ksaweremu, zajmij się synem.

