Barwy szczęścia, odcinek 3115: Basia zamieszka z Czesławem. Dla niego zmieni swoje życie

„Barwy szczęścia" odcinek 3115 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zamknięcie Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza w areszcie wymusi zmiany w rodzinie. Łukasz nie będzie mógł zajmować się pracą, tylko poświęcić czas Ksaweremu, o którego zawsze troszczy się Górka. Na polu Karpiuka zalega jego ekologiczny rzepak. Trzeba go zebrać, a do pomocy nikt we wsi się nie kwapi. Nie tylko żaden sąsiad nie pomoże – przed wejściem do budynków gospodarczych Mariusza zawiśnie napis „Mordercy”.

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basię zdziwi ogrom gospodarstwa Mariusza

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ksawery pojedzie z ojcem na Mazury. Pozostanie pilna sprawa zatroszczenia się o gospodarstwo Mariusza. Skoro Łukasz nie będzie już mógł pomagać Borysowi, to może zrobi to… Czesław. Sadowski poprosi o to ponad siedemdziesięcioletniego biologicznego ojca Kasi, który zgodzi się i przyjedzie do Brzezin razem z Basią. Kiedy tylko Grzelakowa zobaczy, jak ogromne jest gospodarstwo Karpiuka, zwątpi w to, by Czesław i Borys mogli dać sobie radę z pracą na nim. Za to same Brzeziny zrobią na niej pozytywne wrażenie.

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basia przyjmie propozycję Czesława

W 3115. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basia zapyta Czesława, czy podoła ciężkiej pracy w Brzezinach, a on stwierdzi, że z pewnością tak i że będzie dojeżdżał codziennie rano. Zdaniem Grzelakowej takie dojazdy będą bezsensowne. Zaskoczy ją propozycja Zarzecznego:

- To zamieszkaj tu ze mną.

I Basia się zgodzi! Z Czesławem polubili się już wcześniej, kiedy z Agnieszką (Katarzyna Tlałka) zatrzymali się u niej na Święta.

