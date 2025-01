Barwy szczęścia, odcinek 3110: Tolek zamieszka u Pyrków! Ucieknie od swojej żony Irenki i już do niej nie wróci? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3110 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3110 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zlituje się nad bezdomnym Tolkiem, który po odejściu od Irenki, nie będzie miał, gdzie się podziać. Zdradzamy, że Koszyk zdecyduje się uciec od swojej żony, gdyż nie zniesie obecności w ich życiu jej 40-letniego syna (Rafał Fudalej), który z nimi zamieszka, a Irenka będzie traktować go jak dziecko! Wówczas Tolek spakuje swoje walizki i choć jak podaje swiatseriali.interia.pl najpierw uda się do Basi (Sławomira Łozińska), u której już będzie pomieszkiwać Jola (Małgorzata Potocka), to finalnie wyląduje u Pyrków, gdzie w 3110 odcinku "Barw szczęścia" Hubert pozwoli mu zostać, gdy Tolek zwierzy się Asi, że nie ma, gdzie mieszkać. Tym bardziej, że wcześniej w podobny sposób względem Sokalskich zachował się właśnie Tolek! I teraz nadarzy się okazja, aby mu się za to odwdzięczyć!

Hubert przyjmie Tolka pod swój dach w 3110 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3110 odcinku "Barw szczęścia" Tolek będzie ogromnie wdzięczny Hubertowi za to, że pozwolił mu u siebie zostać i w ramach podziękowania przygituje śniadanie, naprawi mu cieknący zlew, a na dodatek zreperuje elektrykę w busie, który wcześniej zakupi od niego Ignacy (Olaf Staszkiewicz). Tym bardziej, że przed transakcją nie zająknie się o tym ani słowem, ale teraz poczuje się w odpowiedzialności, aby naprawić swój błąd. Szczególnie, że Pyrka i Kieliszewski będą chcieli wybrać się nim w podróż dookoła świata, w czym 3110 odcinku "Barw szczęścia" i Koszyk znajdzie dla siebie rozwiązanie, aby nie siedzieć Pyrkom dłużej na głowie, a przede wszystkim nie wracać do żony!

- Ruszam w świat. Rowerem. Agata mi pożyczyła - oświadczy im Tolek.

Czy Irenka zdoła jeszcze zatrzymać męża w 3112 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak jego nieobecność zacznie na poważnie niepokoić Irenkę, która w 3112 odcinku "Barw szczęścia" dostrzeże kogoś więcej niż tylko swojego syna! Tym bardziej, że minie już kolejna noc, której Tolek nie spędzi w domu, przez co jego żona wyruszy na jego poszukiwania! Szczególnie, że nie będzie z jej mężem żadnego kontaktu, gdyż Koszyk przestanie odbierać od niej telefony! I wówczas w 3112 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Irenka zjawi się u Basi, której wcześniej Tolek także zwierzy się z małżeńskich problemów. Czy Grzelakowa zdoła jej przemówić do rozsądku? I przede wszystkim, czy żonie Koszyka jednak uda się go zatrzymać? Tego dowiemy się już niebawem!