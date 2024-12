Barwy szczęścia, odcinek 3109: Tolek tylko Asi wyzna, jak jest źle. Zwierzy się Sokalskiej z kłopotów - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3109 - środa, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Asia stanie się powierniczką sekretów Tolka. Senior tylko Sokalskiej wyzna, co takiego zaszło w jego życiu. Niestety sytuacja mężczyzny nie będzie wyglądać dobrze, ale na szczęście trafi na mądrą i pomocną rozmówczynię. Ukochana Huberta jak mało kto wie, co to znaczy wpaść w życiowe tarapaty. Sama miała wielki problem mieszkaniowy, a Pyrka przygarnął ją i Emila (Artem Malashchuk) pod swój dach. Od tego zaczęło się uczucie Asi i Huberta, które wywołało niemałe kontrowersje. Do dziś córeczka Huberta Marysia (Nina Szumowska) nie bardzo akceptuje związek taty.

Tolek zwierzy się Asi w 3109 odcinku "Barw szczęścia"

Tolek wpadnie w poważne kłopoty, zostanie bez dachu nad głową, a Jola (Małgorzata Potocka) przewidzi wszystko dzięki kartom. Kozłowska na poważnie traktuje stawiane przez siebie wróżby, w co nie do końca wierzą bliscy. Nikt nie ma siły się jednak kłócić, a kobiecie zrzednie mina, kiedy w 3109 odcinku "Barw szczęścia" uroi sobie, że wypadek Kasi (Katarzyna Glinka) to jej wina!

Mało tego, zobaczy w kartach problemy Tolka, jego brak dachu nad głową, co kompletnie ją dobije. Nie przewidzi, że Koszyk znajdzie pocieszenie u Asi. W całą sprawę zostanie zamieszany także Hubert, który również nie da rady stać obojętnie wobec krzywdy Tolka.

Asia pomoże Tolkowi?

Sokalska jak nikt inny wie, jak to jest znaleźć się na życiowym zakręcie. Doradzi Tolkowi jak umie najlepiej. Koszyk opowie jej o problemach w małżeństwie, dylematach i kłopotach. Ukochana Huberta z chęcią wysłucha seniora, ale czy znajdzie rozwiązanie jego trosk? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" w styczniu.