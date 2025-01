Barwy szczęścia, odcinek 3110: Olga zamieszka z młodym Bartoszem! Złoty nie wyjdzie z szoku, co ona wyprawia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3110 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3110 odcinku "Barw szczęścia" Olga zamieszka z młodym i przystojnym Bartoszem! Jak do tego dojdzie, skoro do tej pory tworzyła udany związek z Markiem? Otóż tajemniczy Bartosz to gwiazdor filmowy, który wpadnie w wielkie kłopoty prywatne. Rozstanie z dziewczyną bardzo źle wpłynie na jego samopoczucie i możliwość pracy. Oldze i produkcji telewizyjnej bardzo zależy na tym, by Bartuś był w stanie pracować i miał dobry humor. Dlatego też, kobieta weźmie go pod swoje skrzydła i da mu poczucie bezpieczeństwa. Szybko się okaże, że może chodzić o coś więcej...

Marek przyłapie Bartosza w swojej kuchni

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, w 3110 odcinku "Barw szczęścia" Złoty przeżyje szok, gdy zobaczy Bartosza we własnej kuchni.

- On nie może funkcjonować bez porannej kawy, a u mnie była tylko rozpuszczalna - szybko wytłumaczy mama Michaliny (Anna Pentz).

- Co on o tej porze robił w twoim domu? - Marek od razu połączy fakty.

- Nocował - wytłumaczy Olga w 3110 odcinku "Barw szczęścia". Wyjaśni partnerowi sytuację z rozstaniem i wyrzuceniem Bartka za drzwi. Jego była dziewczyna zgotuje mu koszmar. - Mieszkał trzy dni w hotelu, ale był w tak fatalnym stanie, że trzeba było się nim zająć. Przygarnęłam chłopaka pod swój dach - doda artystka.

Bartosz zacznie podrywać Olgą i zamieszka z nią na stałe!

Jak podaje wspomniany portal, gwiazdor wcale nie będzie miał ochoty szukać nowego lokum. Na dobre zadomowi się u Olgi i wykorzysta jej dobroć. Na zwykłym kontakcie współlokatorów się nie skończy, bo Bartosz zacznie podrywać ukochaną Złotego! Marek nie zniesie tego, że Olga mieszka z innym mężczyzną.

- (...) To nie był mój pomysł. Producent bał się, że Bartosz zerwie zdjęcia - Olga wyjaśni partnerowi, że musi zadbać o to, by Bartosz był gotowy wkroczyć na plan filmowy w każdym momencie i bez humorów.

- Tak, wiem, że po odejściu z dużej agencji musisz zbudować swoją pozycję w branży - usłyszy.

- Dokładnie tak. Ale obiecuję, że to sobie odbijemy - uzna Olga, ale nie wiadomo jeszcze, jak daleko posunie się w relacji z przystojnym Bartoszem.