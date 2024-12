Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3106: Trudna rozmowa Łukasza z Ksawerym. Wykorzysta fatalną sytuację Kasi? - ZDJĘCIA

W 3106 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) siądzie do poważnej rozmowy z synem. Ksawery (Bartosz Gruchot) będzie bardzo martwił się o mamę, a Sadowski musi jakoś ująć w słowa fakt, iż Górka trafi za kraty! I to nie z byle jakiego powodu, a w związku z zabójstwem Szymańskiego (Jacek Grondowy)! Kasia sama przyzna się do winy, a jej odsiadka będzie wpływała na dalszy los Ksawcia. Czy Łukasz w 3106 odcinku "Barw szczęścia" wykorzysta fatalną sytuację byłej żony?