Barwy szczęścia, odcinek 3104: Tragedia połączy Kasię z Łukaszem. Przekaże mu opiekę nad ich synem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Śmierć Szymańskiego w 3104 odcinku "Barw szczęścia" będzie nadal spędzała Kasi sen z powiek! Śledztwo policji nadal nie wykaże w jakich okolicznościach zmarł sąsiad Mariusza (Rafał Cieszyński) z Brzezin, bo tej nocy, gdy doszło do wypadku ranny wrócił do domu, a jego śmierć nastąpiła dopiero później w szpitalu. Jednak dla Kasi będzie to marne pocieszenie. Ponieważ w przydrożnym rowie Mariusz znajdzie rower Szymańskiego, będzie przekonana, że to ona go potrąciła i sąsiad zmarł wskutek obrażeń.

Mariusz w 3104 odcinku "Barw szczęścia" nie pozwoli Kasi zgłosić się na policję

W 3104 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zacznie bić się z myślami, co powinna zrobić. Mariusz powstrzyma ją przez zgłoszeniem się na policję, bo uzna, że Szymańskiemu to życia nie wróci, a jej zniszczy! Niestety wyrzuty sumienia nie dadzą Kasi spokoju. Pocieszenia poszuka u Łukasza, bo będzie świadoma tego, że w grę wchodzi także przyszłość ich syna. Bo przecież jeśli Kasia trafi do więzienia na wiele lat za zabójstwo Szymańskiego, Ksawery straci matkę.

Tragedia, którą przeżyje Kasia w 3104 odcinku "Barw szczęścia" połączy ją z Łukaszem

Wyznanie Kasi w 3104 odcinku "Barw szczęścia" mocno wstrząśnie Łukaszem, który jak tylko dowie się o tym, co się stało feralnej nocy w Brzezinach, doradzi żonie milczenie.

- Mariusz ma rację. Nie możesz iść na policję! - Ale ja nie umiem z tym żyć! Nie potrafię tego zataić i żyć dalej w kłamstwie… - A co będzie z Ksawerym? Jak to sobie wyobrażasz? - Ma wspaniałego tatę. Nie zostanie przecież sam… - Kasia w 3104 odcinku "Barw szczęścia" przekaże opiekę nad synem Łukaszowi.

Mariusz w 3104 odcinku "Barw szczęścia" podejrzany o zabójstwo Szymańskiego

Wsparcie męża nie przyniesie Kasi ulgi i dlatego w 3104 odcinku "Barw szczęścia" zgłosi się na policję. Śledztwo w sprawie wypadku poprowadzi Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) i to jemu Kasia przyzna się do zabójstwa. Chwilę po tym jak na listę podejrzanych policji trafi Mariusz, który miał na pieńku z Szymańskim przez aferę ze składowiskiem toksycznych odpadów w Brzezinach i fakt, że zmarły sąsiad przeciwko niemu zeznawał.

A kiedy ukochany Kasi w 3014 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie w kłopoty, ona weźmie całą winę za śmierć Szymańskiego na siebie.