Barwy szczęścia, odcinek 3101: Ignacy zaprezentuje Agacie ich nowy dom. Świat stoi przed nimi otworem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3101 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3101 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy skupi się na realizacji szalonego planu podróżniczego. Nagle przerwie marzenia o wysokim stanowisku w korporacji, przestanie skupiać się na obowiązkach zawodowych i wymyśli przy tym, że wraz z Agatą ruszą w świat. To nie tylko słowa rzucane na wiatr, bo Kieliszewski zakupił campera, którego należy odnowić, by bezpiecznie używać go w podróży. Takim pojazdem można śmiało podróżować po świecie, nie martwiąc się o miejsce do spania i bezpieczeństwo.

Asia z Hubertem pomogą Ignacemu w realizacji marzeń

Pyrka z ukochanym na poważnie wezmą się za sprzątanie, wymienianie i układanie wszystkiego na nowo w zakupionym camperze. Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) z Hubertem (Marek Molak) przyjrzą się pracy bliskich i z chęcią zaoferują pomoc.

- Robótki ręczne? Nie podejrzewałem cię o takie talenty - zagai Hubert, kiedy zobaczy Ignacego przy pracy.

- Ja siebie też nie, ale powiem ci, że wrzucili mi taką kwotę, że wolałem się sam nauczyć - odpowie partner Agaty w 3101 odcinku "Barw szczęścia".

Asia zaproponuje, że uszyje pokrowce na siedzenia, a Agata z ukochanym z chęcią przyjmą jej pomoc. Szybko się okaże, że wspólnymi siłami mogą osiągnąć cel odrestaurowania campera.

Ignacy zaprezentuje Agacie ich nowy dom

Jeśli przyjąć, że Agata z Ignacym faktycznie wyruszą w podróż życia camperem, trzeba zauważyć, że to właśnie nieduży pojazd stanie się ich domem. Opuszczą zatem rodzinne kąty Pyrków i wyjadą w nieznane. Kieliszewski na poważnie zajmie się odnawianiem campera, w czym pomogą mu bliscy. W końcu zaprezentuje ukochanej efekt końcowy. Przekona partnerkę idealną randką na świeżym powietrzu. Zawiąże Agacie oczy i pokaże jej udekorowany stolik z jedzeniam. Tak zaczną świętowanie wspólnej przyszłości.