Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3095: Kryzys u Bruna i Karoliny. Stański zlekceważy ukochaną

W 3061. odcinku "Barw szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) spostrzeże, że Bruno (Lesław Żurek) w ogóle nie przejmuje się tym, co ona mu radzi i o co prosi. A będzie prosić, by zaczął wreszcie traktować swoje nadszarpnięte zdrowie poważnie. Doznał przecież wstrząsu mózgu po napaści na niego, z której cudem uszedł z życiem, a zamiast leżeć w szpitalu, wypisze się z niego, by szukać Bożeny (Marieta Żukowska) i Tadzia (Józio Trojanowski). Zakochani solidnie się pokłócą