Barwy szczęścia, odcinek 3094: Józefina wygarnie Natalii, co o niej myśli! Matka Cezarego nie odpuści - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3094 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Szczęście Natalii i Cezarego w 3094 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Józefiny nie do zaakceptowania! Tak jak ślubne plany syna, który ma dziecko z Sofią, a mimo to chce się ożenić ze Zwoleńską. Wbrew woli Józefiny, która od dłuższego czasu knuje jak ich skłócić, zakochani wciąż będą razem. Mało tego, Natalia postara się udowodnić narzeczonemu, że mały Czarek nie stoi na przeszkodzie do realizacji ich planów na przyszłość. Chociaż trudno jej będzie patrzeć jak Cezary coraz bardziej przywiązuje się do syna, którego urodziła mu Sofia.

Józefina w 3094 odcinku "Barw szczęścia" wykorzysta małego Czarka, żeby rozdzielić Natalię z Cezarym

Zakłamana, perfidna Józefina w 3094 odcinku "Barw szczęścia" nie cofnie się przed niczym, żeby skłócić Natalię z Cezarym, rozdzielić ich na dobre, żeby jej syn był wreszcie z Sofią i ich dzieckiem. W tym celu Rawiczowa wykorzysta... własnego wnuka! Tonem nie znoszącym sprzeciwu Józefina wezwie Cezarego do siebie. - Przyjedź, zobaczyć się z synem! - zażąda podczas kolejnej rozmowy.

Sofia w 3094 odcinku "Barw szczęścia" zobaczy jacy Cezary i Natalia są szczęśliwi

Ale Cezary w 3094 odcinku "Barw szczęścia" nie da się manipulować toksycznej matce. Nie odpuści związku z Natalią i żeby zrobić matce na złość,zabierze ukochaną na kolejną wizytę w stadninie. Na jej widok Sofia nie będzie kryła zaskoczenia. Nie pogodziła się przecież z tym, że Cezary jest z Natalią i to z nią weźmie ślub. Ale uszanowała jego decyzję, bo przyczyniła się do tego, że ją zostawił!

Ostra rozmowa Józefiny z Natalią w 3094 odcinku "Barw szczęścia"

Odwiedziny Natalii w 3094 odcinku "Barw szczęścia" wzbudzą gwałtowną reakcję Józefiny, która nie będzie się gryzła w język i wygarnie przyszłej synowej, co o niej myśli. Celowo zrani Natalię, wypominając jej, że to Sofia ma dziecko z Cezarym, które połączyło ich już na zawsze. - Dzień dobry, ty tutaj? Domyślam się, że nie jest ci to na rękę, bo nowa rodzina odciąga go od ciebie i od Lei...

Okrutne słowa matki Cezarego w 3094 odcinku "Barw szczęścia" sprawią, że Natalia postanowi wprost zapytać Sofię, jakie ma plany na przyszłość, czy wciąż kocha Rawicza i chce z nim stworzyć rodzinę dla małego Czarka.

