Barwy szczęścia, odcinek 3081: Kolejna wojna Huberta i Klary. Znów upomni się o córkę i się zacznie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3081 - środa, 27.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3081 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do kolejnej przepychanki u Klary i Huberta. Małżeństwo to już przeszłość, a pisarka stworzyła sobie nowe życie w USA. Pyrka także nie narzeka na brak szczęścia, bo relacja z Joasią Sokalską (Anna Gzyra-Augustynowicz) rozwija się w dobrym kierunku. Nawet Marysia zaczyna przekonywać się do mamy Emila (Artem Malashchuk), chociaż oczywiście wolałaby, aby rodzice do siebie wrócili.

Swego czasu Marysia chciała mieszkać z mamą, bardzo nie podobało jej się, że Klara jest daleko. Trudno bowiem o częste spotkania, skoro pisarka przebywa tak daleko. Hubert rozumie, że córka chce mieć kontakt z mamą i jest to dla niej ważne. Niestety naprzemienna opieka nad dziewczynką, duża odległość od miejsca zamieszkania rodziców sprawi, że dojdzie do kolejnych nieporozumień.

Powrót afer u Klary i Huberta

Już w 3081 odcinku "Barw szczęścia" widzowie staną się świadkami powracających afer u skłóconych Pyrków. Był taki czas, że kłócili się naprawdę mnóstwo, a pojednanie nigdy nie nastąpiło. Doszło do rozwodu, a Klara nie pojawiła się w sądzie. Reprezentowała ją mecenas Paszkowska (Olga Bończyk). Na szczęście obyło się bez skandali, Klara nie rościła sobie praw do udziału w domu rodzinnym Pyrków i wydawałoby się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do czasu.

Kiedy w 3081 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się problem spędzenia przez Marysię wakacyjnej przerwy, znów wybuchnie kłótnia. Klara zechce, by córka dołączyła do niej w okresie przerwy od szkoły. Hubert się wścieknie.

Hubert nie pozwoli na wyjazd Marysi do USA?

Kwestia wizyt Marysi u mamy od dawna pozostaje sporna. Pyrka nie bardzo chce puszczać dziecko za granicę, bo boi się zamiarów Klary. Tym bardziej, że Marysia sama mówiła, że chciałaby zostać z mamą w Stanach. Dlatego też, w 3081 odcinku "Barw szczęścia" wybuchnie kolejna kłótnia między byłymi małżonkami. Tym razem się nie dogadają?