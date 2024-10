Barwy szczęścia, odcinek 3069: Wyjątkowa rocznica Małgorzaty i Jerzego. Nie obejdzie się bez afery - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3069 odcinku "Barw szczęścia" odbędzie się ważne wydarzenie u Marczaków. Jerzy przygotuje dużą niespodziankę dla Małgorzaty, bo nadchodzi ich piąta rocznica. Nie obejdzie się bez rodzinnych scen w ogrodzie, bo właśnie tam odbędzie się przyjęcie. Pojawią się nakryte stoły, dekoracje i co najważniejsze - cała rodzina.

Wspólne przyjęcie u Marczaków zjednoczy bliskich

Widzowie dawno nie widzieli rodzinnych scen, kiedy to zarówno Malwina z Hermanem (Maciej Raniszewski), jak i Natalia z Cezarym (Marcel Opaliński) wspólnie zasiadają do stołu. Przez dłuższy czas Małgorzata z Jerzym borykali się z poważnymi kłopotami i nie mogli liczyć na takie spotkanie. Malwina walczyła o dojście do zdrowia w specjalistycznej klinice psychiatrycznej, a Zwoleńska z Rawiczem wyjechali do Indii. Mimo dużego zamieszania z dzieckiem Sofii (Valeria Guliaieva) i Cezarego, Natalia zgodzi się wyjść za ukochanego. Zażegnają kryzys, a podczas imprezy w 3069 odcinku "Barw szczęścia" ogłoszą datę ślubu.

Rocznica Małgorzaty i Jerzego nie obejdzie się bez afery

Niestety nie do końca można liczyć na kwitnącą sielankę, bo pozostaje jeszcze ważna kwestia relacji Cezarego z matką. Józefina (Elżbieta Jarosik) znów doprowadzi syna do szału w 3069 odcinku "Barw szczęścia". Kobieta wolałaby, aby Rawicz związał się z Sofią i z nią wychował synka. Seniorka nie przestanie mącić. To doprowadzi do kolejnej afery. Na szczęście kłótnia Rawicza z matką raczej nie wpłynie na fantastyczne przyjęcie Jerzego dla Małgorzaty.