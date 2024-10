Barwy szczęścia, odcinek 3068: Cezary uprzedzi Sofię i Józefinę, że ożeni się z Natalią! Spisek Rawiczowej nie wypali? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 8.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Kolejne zaręczyny Natalii i Cezarego w 3068 odcinku "Barw szczęścia" będą dla Józefiny poważną przeszkodą do połączenia jedynego syna z Sofią i ich synkiem, małym Czarkiem. Najpierw Rawiczowa wmówi Sofii, że teraz ma przewagę nad Natalią, bo urodziła Cezaremu dziecko, a potem kupi bilety do Indii dla całej trójki, by na miejscu Sofia zawalczyła o swoje szczęście i utraconą miłość.

Cezary po zaręczynach z Natalią spotka się z Sofią w 3068 odcinku "Barw szczęścia"

Tyle tylko, że w 3068 odcinku "Barw szczęścia" Cezary ubiegnie matkę i byłą narzeczoną! Najpierw znów oświadczy się Natalii, a potem zjawi się w parku podczas spaceru Sofii z Józefiną i ich synkiem, by ogłosić jakie ma plany na przyszłość. W jednej chwili zorientuje się, że matka dalej miesza się w jego sprawy, knuje coś z Sofią. Tym razem Rawicz nie pozwoli na to, żeby obie kobiety układały mu życie po swojemu.

Józefina nie przestanie dyrygować Cezarym w 3068 odcinku "Barw szczęścia"

Na widok Cezarego w 3068 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zarządzi, żeby natychmiast przywitał się ze swoim synem. Jak podaje światseriali.interia.p nagle Rawicz odwróci się w stronę matki i poprosi, by zostawiła go sam na sam z Sofią.

- Mimo wszystkiego, co się wydarzyło, zawsze będziesz mi bliska... Będę dla Czarka najlepszym ojcem, jak to możliwe, ale ożenię się z Natalią i to z nią spędzę życie - uprzedzi Sofię, nie zważając na to, jaka będzie jej reakcja. A przecież w każdej chwili może mu zabronić widywać Czarka, nie zgodzić się na to, by wychowywał go razem z Natalią...

Co zrobi Józefina, żeby znów rozdzielić Cezarego i Natalię?

Sofia w 3068 odcinku "Barw szczęścia" nadal będzie pod silnym wpływem Józefiny, a ona zrobi wszystko, by jej wnuk wychowywał się w pełnej rodzinie. Już nie raz udowodniła, że może posunąć się do każdej podłości, by usunąć Natalię z życia Cezarego. Mimo że spisek z połączeniem syna z Sofią na razie nie wypali, to Rawiczowa tak szybko się nie podda.