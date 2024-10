Barwy szczęścia, odcinek 3057: Mirek nigdy nie wybaczy ojcu! Obarczy go winą za swój wypadek

Barwy szczęścia, odcinek 3047: Mateuszek wróci do Dominiki i Sebastiana! Sonia znów podrzuci im dziecko - ZDJĘCIA

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Damian odmówi Mirkowi pieniędzy na nowe korki, więc chłopak zaproponuje, że na nie zapracuje pomagając ojcu w remoncie. Umówią się na kilka godzin wspólnej pracy. Niestety, Mirek spadnie z drabiny i zerwie ścięgno Achillesa. To będzie dla niego ogromny zawód, bo właśnie dostał angaż do drugoligowej drużyny piłkarskiej. Niemniej zdruzgotany będzie Damian, ale znajdzie synowi najlepszego ortopedę. Doktor Czubak (Jan Wieczorkowski) powie Mirkowi, że nie może mu dać gwarancji powrotu na boisko. Damian postanowi zapłacić za operację i rehabilitację syna.

W 3055. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek przejdzie operację

Mirek przejdzie operację nogi, którą przeprowadzi doktor Czubak. Zabieg będzie polegał na zszyciu ścięgna Achillesa i sam w sobie nie będzie skomplikowany, ale będzie wymagał od chłopaka dużej cierpliwości po wyjściu ze szpitala. Mirek nieprędko wróci na boisko.

W 3057. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek obarczy Damiana całą winą za swój wypadek

W 3057. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek wyjdzie po operacji ze szpitala. Operacja zostanie przeprowadzona bez zarzutu. Mirka będzie jednak czekać długa rehabilitacja, która w takich przypadkach trwa zazwyczaj dwa, a nawet trzy miesiące. To będzie nauka chodzenia od nowa i nie może być mowy o tym, by zacząć wtedy biegać. Czubak ostrzeże Mirka, że proces dochodzenia do pełni zdrowia długo potrwa. Chłopak cały gniew i frustrację z powodu przerwanej kariery piłkarskiej wyładuje na ojcu. Będzie uważał, że wypadek wydarzył się przez niego, bo pożałował mu pieniędzy na buty…

„Barwy szczęścia" odcinek 3057 - środa, 23.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2