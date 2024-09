Barwy szczęścia, odcinek 3050: Damian winny końca kariery Mirka? Musi zrobić wszystko, by mu pomóc!

Barwy szczęścia, odcinek 3039: Wzruszający do łez powrót Malwiny ze szpitala psychiatrycznego! Herman i Emilka nie będą mogli się nią nacieszyć - ZDJĘCIA, WIDEO

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek zaproponuje ojcu pomoc w remoncie

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek będzie wściekły na Damiana, że ojciec odmawia mu pieniędzy na nowe buty piłkarskie. Starszy Wójcik zażartuje tylko:

- Do roboty to nie mam pomocy, ale po kasę... tłum chętnych.

- Jak chcesz, to pomogę ci trochę w remoncie - zaproponuje Mirek, by w ten sposób zarobić na buty. Damian zgodzi się, by chłopak popracował z nim kilka godzin w remontowanym właśnie przez niego mieszkaniu.

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek będzie miał żal do Damiana za swój wypadek

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek spadnie z drabiny i dozna bardzo poważnej kontuzji nogi. Z powodu zerwanego ścięgna nie będzie mógł grać w piłkę przynajmniej przez rok, a właśnie uzyskał angaż do drugoligowej drużyny. Chłopak będzie zdruzgotany. Damian postanowi pomóc mu za wszelką cenę i znaleźć najlepszego lekarza. Nie będzie chciał, by syn stracił życiową szansę.

- Niepotrzebnie wziąłem go do pracy. Po tym, co mu wcześniej zrobiłem, powinienem na niego chuchać i dmuchać, a tymczasem znów rujnuję mu życie – zwierzy się Beacie (Anita Jancia).

- Wszystko przez niego. Pożałował mi kilku stówek na buty. Gdyby nie to... - Mirek poskarży się siostrze.

- Przecież nie zrzucił cię z tej drabiny - odpowie mu Luiza (Julia Zielińska).

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" lekarz nie będzie miał dla Mirka najlepszych wieści

W 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Damian umówi Mirka na wizytę do doktora Czubaka (Jan Wieczorkowski), najlepszego warszawskiego ortopedy. Ale dobrych wieści nie będzie:

- Masz zerwane ścięgno Achillesa, to poważna sprawa. Trzeba je zszyć.

- Wrócę na boisko? Jak pan myśli? - zapyta go Mirek.

- Nie wiem. Nie mogę dać ci gwarancji, ale raczej nie przewiduję komplikacji. Jesteś młody, masz szansę – doda młodemu Wójcikowi nieco otuchy Czubak.

Damian postanowi zapłacić za operację, by rehabilitacja mogła się rozpocząć jak najszybciej.

- Wrócisz na boisko, obiecuję – zapewni Mirka. (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

„Barwy szczęścia" odcinek 3050 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2